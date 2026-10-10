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A San Clemente

Sottratto alla criminalità e restituito ai cittadini. Inaugura "L'Alveare"

In foto: inaugurato "L'Alveare" a Sant'Andrea in Casale
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Redazione
   
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Un immobile sottratto alla criminalità organizzata è stato ufficialmente restituito alla collettività nel comune di San Clemente. Taglio del nastro a Sant'Andrea in Casale per il nuovo spazio dedicato ad autonomie, relazioni e inclusione sociale, battezzato "L'Alveare". L'immobile, un appartamento con garage confiscato nel 2023 ai sensi della normativa antimafia, è stato riqualificato e affidato alla gestione della cooperativa sociale Il Gesto di Montegridolfo. La struttura non ha finalità abitative né residenziali e al suo interno prenderanno forma percorsi educativi volti a sviluppare le autonomie personali e domestiche di persone con disabilità o fragilità, iniziative di partecipazione e cittadinanza attiva per i giovani, programmi di accompagnamento e reinserimento sociale, oltre a servizi di ascolto, orientamento e mediazione per le famiglie.
All'inaugurazione erano presenti la sindaca Mirna Cecchini e tutti i componenti della Giunta.
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