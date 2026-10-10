Sottratto alla criminalità e restituito ai cittadini. Inaugura "L'Alveare"

Un immobile sottratto alla criminalità organizzata è stato ufficialmente restituito alla collettività nel comune di San Clemente. Taglio del nastro a Sant'Andrea in Casale per il nuovo spazio dedicato ad autonomie, relazioni e inclusione sociale, battezzato "L'Alveare". L'immobile, un appartamento con garage confiscato nel 2023 ai sensi della normativa antimafia, è stato riqualificato e affidato alla gestione della cooperativa sociale Il Gesto di Montegridolfo. La struttura non ha finalità abitative né residenziali e al suo interno prenderanno forma percorsi educativi volti a sviluppare le autonomie personali e domestiche di persone con disabilità o fragilità, iniziative di partecipazione e cittadinanza attiva per i giovani, programmi di accompagnamento e reinserimento sociale, oltre a servizi di ascolto, orientamento e mediazione per le famiglie.

All'inaugurazione erano presenti la sindaca Mirna Cecchini e tutti i componenti della Giunta.