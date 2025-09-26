Sottopasso Grattacielo, posticipata l'apertura definitiva

Si allungano i tempi per l'apertura definitiva del sottopasso ferroviario all'altezza del grattacielo di Rimini. A fornire la tempistica, sollecitato dal consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, è stato in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.

“L'intervento che sta realizzando RFI ha registrato una interferenza con una linea di telecomunicazioni, la cui risoluzione richiede opere molto impegnative, che sono state avviate proprio in questi giorni – ha spiegato l’assessore - Solo a completamento di queste opere sarà possibile completare le lavorazioni di adeguamento delle rampe. L’allungamento dei tempi per l’esecuzione dei lavori è legato anche alla richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale a RFI di rendere fruibile il sottopasso nel periodo estivo, in considerazione dell’importanza di quel collegamento tra mare e centro storico e dell’affluenza turistica. È stato quindi necessario sospendere temporaneamente le lavorazioni nel periodo proprio per consentire il passaggio in piena sicurezza dei cittadini e dei turisti." Il cronoprogramma aggiornato prevede la risoluzione delle interferenze (in carico al gestore del servizio e non ad RFI) entro novembre 2025 e l'apertura definitiva del sottopasso entro primavera 2026.

"In questi mesi l’Amministrazione Comunale è in stretto e costante rapporto con RFI - conclude Morolli - sia per monitorare l’avanzamento dei lavori, sia per collaborare allo scopo di mitigare al massimo gli impatti del cantiere nell’area. Come Amministrazione inoltre stiamo valutando azioni complementari che possano migliorare la fruibilità dell’attuale percorso alternativo su via Rodi, per migliorare il passaggio dei pedoni in attesa del completamento del sottopassaggio”.