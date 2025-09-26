  
Indietro
menu
menu

Colpa di una interferenza

Sottopasso Grattacielo, posticipata l'apertura definitiva

In foto: sottopasso grattacielo
sottopasso grattacielo
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 26 Set 2025 16:38 ~ ultimo agg. 16:44
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si allungano i tempi per l'apertura definitiva del sottopasso ferroviario all'altezza del grattacielo di Rimini. A fornire la tempistica, sollecitato dal consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, è stato in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. 
“L'intervento che sta realizzando RFI ha registrato una interferenza con una linea di telecomunicazioni, la cui risoluzione richiede opere molto impegnative, che sono state avviate proprio in questi giorni – ha spiegato l’assessore - Solo a completamento di queste opere sarà possibile completare le lavorazioni di adeguamento delle rampe. L’allungamento dei tempi per l’esecuzione dei lavori è legato anche alla richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale a RFI di rendere fruibile il sottopasso nel periodo estivo, in considerazione dell’importanza di quel collegamento tra mare e centro storico e dell’affluenza turistica. È stato quindi necessario sospendere temporaneamente le lavorazioni nel periodo proprio per consentire il passaggio in piena sicurezza dei cittadini e dei turisti." Il cronoprogramma aggiornato prevede la risoluzione delle interferenze (in carico al gestore del servizio e non ad RFI) entro novembre 2025 e l'apertura definitiva del sottopasso entro primavera 2026.  
"In questi mesi l’Amministrazione Comunale è in stretto e costante rapporto con RFI - conclude Morolli - sia per monitorare l’avanzamento dei lavori, sia per collaborare allo scopo di mitigare al massimo gli impatti del cantiere nell’area. Come Amministrazione inoltre stiamo valutando azioni complementari che possano migliorare la fruibilità dell’attuale percorso alternativo su via Rodi, per migliorare il passaggio dei pedoni in attesa del completamento del sottopassaggio”.

Altre notizie
Mercato ittico (rendering)
Sperpero di denaro

Comitato contesta: se la pesca è in declino perchè realizzare 2 mercati ittici?
di Redazione
Filippo D'Alesio, allenatore del Rimini F.C.
Sabato alle 17:30

Pineto-Rimini, i convocati in casa biancorossa
di Icaro Sport
la locandina
Vicini e solidali alle vittime

Il 6 ottobre la Diocesi di Rimini "In preghiera per la pace"
di Redazione
repertorio
dal 1° ottobre

Qualità dell'aria, Al via le limitazioni in Emilia Romagna con l'opzione Move-In
di Redazione
Giulia Corazzi
Violenza non va giustificata

Minuto di silenzio per Charlie Kirk. Le parole della presidente del consiglio
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO