Su Icaro TV gli incontri principali del Meeting di Rimini

Nuova giornata di incontri al Meeting di Rimini. I principali si possono seguire anche su Icaro TV. Il programma di oggi:

Ore 13:30

Amare la Terra Santa

Francesco Ielpo, custode di Terra Santa; Gabriel Romanelli, parroco latino di Gaza. Introduce Alessandra Buzzetti, giornalista, corrispondente TV2000 dalla Terra Santa

Per essere cristiani in una Terra Santa lacerata dalla guerra bisogna ogni giorno ripartire da una profonda sincerità con se stessi e con Dio. Davanti al dolore innocente e all’ingiustizia, nessuna domanda ha una risposta definitiva. Tanto più se si è chiamati a guidare comunità provate. Per amare occorre essere certi di essere amati per primi da un Dio che non ci abbandona. È la testimonianza che quotidianamente offrono padre Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, che guida le comunità dei frati di Palestina, Israele, Siria e Libano, e padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza City.

Con il sostegno di Tracce, Consorzio La Cascina

Ore 15:00

Israele-Palestina: esiste un’alternativa al conflitto?

Olivier Roy, docente Istituto universitario europeo di Firenze, consigliere scientifico Middle East Directions, Robert Schuman Centre for Advanced Studies; Joseph Weiler, University Professor, NYU Law School and Senior Fellow Center for European Studies, Harvard. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS

La soluzione dei due Stati per risolvere il conflitto israelo-palestinese sembra ormai un’illusione fuori dalla storia, e si moltiplicano geometrie politiche creative sull’assetto che renda possibile la convivenza. Ma l’ipotesi che sembra superata dalla storia merita ancora di essere presa sul serio.

Ore 17:00

Compagni di viaggio nell’età della tempesta

A cura di Tracce

Anna Maria Ballerini, psicologa e psicoterapeuta; Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Modera Paola Bergamini, giornalista Tracce

Relazioni, social, corpo, scuola: la preadolescenza è un territorio difficile da attraversare. Ma nel groviglio di emozioni e cambiamenti si apre una strada per diventare grandi, da scoprire e percorrere insieme.

ore 22:30

Custodire l’umano: l’impatto antropologico dell’intelligenza artificiale

Benedetta Giovanola, professoressa di Filosofia Morale, Università di Macerata, già titolare Cattedra Jean Monnet Ethics for Inclusive Digital Europe, co-titolare Cattedra UNESCO «Ethics of AI and Practical Wisdom»; Javier María Prades López, professore di Teologia Dogmatica, Università Ecclesiastica San Dámaso, Madrid e membro della Commissione Teologica Internazionale. Modera Luca Botturi, professore di Media in Educazione, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

L’intelligenza artificiale incamera dati, predice, talvolta persuade. Ma può davvero pensare, o solo simulare il pensiero pur essendone priva? È una questione anzitutto antropologica: cosa, nella persona, resta irriducibile alla macchina? Un confronto tra etica e teologia per non perdere, nell’era digitale, la misura di ciò che siamo.