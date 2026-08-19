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legalità e sicurezza a bordo

Controlli sul Metromare di Polizia e security: emessi 54 verbali su 20 corse

In foto: la squadra dei controllori
la squadra dei controllori
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Redazione
   
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Proseguono i controlli serali sul Metromare collaborazione con la Questura di Rimini, da parte dei verificatori di Fi.Fa. Security Srl e dal personale di verifica di Start Romagna con il supporto delle Volanti di Polizia, impegnate nel presidio delle fermate.

Martedì sera su 20 corse controllate sono stati 54 i verbali emessi e 4 le sanzioni riscosse sul posto. Sono stati, inoltre, elevati due verbali per accesso non autorizzato sul tracciato con monopattino, che portano a poco meno di 20 le infrazioni registrate complessivamente dall'entrata in vigore del protocollo d'intesa sottoscritto tra Start Romagna e la Polizia Provinciale. Le intrusioni accertate riguardano monopattini, pedoni e biciclette.

Il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, ringrazia la Questura e tutti i soggetti coinvolti e commenta: "L’intensificazione della lotta all’evasione tariffaria è uno degli obiettivi che ci siamo posti nel nostro piano industriale, così come centrale è il tema della sicurezza a bordo dei nostri mezzi, per la quale è fondamentale la collaborazione delle forze dell’ordine. Abbiamo ottenuto risultati importanti e l’attività di controllo in collaborazione con la Questura proseguirà anche nelle prossime settimane”.

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