Bici e auto insieme

Sicurezza stradale. 300 partecipanti per il primo Respect Day

In foto: l'avvio del primo Respect Day in piazza Cavour a Rimini
l'avvio del primo Respect Day in piazza Cavour a Rimini
di Redazione   
Dom 14 Set 2025 15:49 ~ ultimo agg. 16:17
300 persone hanno partecipato domenica mattina al primo Respect Day, iniziativa che ha visto ciclisti e automobilisti uniti per la sicurezza stradale. I partecipanti, partiti da piazza Cavour a Rimini con maglietta d'ordinanza, hanno portato in tutta la provincia il messaggio "rispettiamo per essere rispettati". A guidare l’evento due volti noti della sicurezza stradale: Daniele Barbieri, Presidente delle Autoscuole Rimini Guida, e Morena Matteoni, del GS Cicli Matteoni di Santarcangelo.
Ma non è mancato il sostegno concreto dei Comuni di Santarcangelo, Coriano, Sogliano e Verucchio che hanno contribuito alla realizzazione di ristori e gadget.
Nella tappa verucchiese, la comitiva ha inaugurato il nuovo segnale stradale dedicato alla distanza di sicurezza  automobilisti-ciclisti: "un gesto - spiegano gli organizzatori - che ha voluto ricordare l’amico Paride, scomparso tragicamente sulle nostre strade".
Archiviata la prima edizione, si guarda già al futuro: “Oggi eravamo in trecento – aggiungono gli organizzatori – ma
nel 2026 vogliamo essere tremila!”. L'obiettivo è quello di fare della Romagna la guida di una rivoluzione fatta di rispetto,
educazione e responsabilità per salvare vite.

