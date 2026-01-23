Sicurezza e parcheggi. Le criticità del centro nell'incontro tra Cna e Comune

Sicurezza e parcheggi sono le principali criticità che toccano il centro storico di Rimini. E' quanto emerso nell'incontro promosso da CNA e dedicato alle delegazioni dei commercianti e degli esercenti del centro insieme all’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini Juri Magrini, alla presidente di CNA comunale Elena Zanni e al segretario comunale di CNA Rimini Giovanni Bucci.

Nel corso dell’incontro, CNA ha portato all’attenzione dell’amministrazione le istanze e le esigenze espresse dai commercianti. La Presidente Zanni ha sottolineato come il centro storico necessiti di una visione complessiva capace di restituire vitalità, attrattività e una rinnovata funzione culturale, sociale ed economica. È emersa poi la richiesta di un centro storico più vissuto, più illuminato, più sicuro, in grado di tornare a essere un luogo piacevole non solo per i turisti, ma anche per i riminesi.

Tra i temi maggiormente discussi, quello della sicurezza urbana, considerata un presupposto fondamentale per incentivare la frequentazione delle vie del centro, soprattutto nelle ore serali. In questo senso è stata evidenziata l’importanza di un rafforzamento del presidio sul territorio, affiancato da interventi strutturali, come una migliore illuminazione delle strade e delle piazze.

“Un balzo in avanti in questo senso potrebbe attuarsi attraverso il cambio di categoria della Questura di Rimini, affinché la città possa disporre di una dotazione adeguata alle peculiarità del territorio che non può essere parametrato ai 150 mila residenti ma ai numeri complessivi che il territorio raggiunge con i flussi turistici. È una battaglia che noi come CNA Rimini ci impegniamo a sostenere a livello nazionale, così come quella, di assoluto buon senso, legata all’utilizzo dell’imposta di soggiorno anche per spese volte a garantire ordine e sicurezza pubblica, che contribuiscono a qualificare l’offerta turistica. Questa deve essere una battaglia di tutto il territorio” - ha detto Davide Ortalli, direttore di CNA Rimini.

Altro nodo centrale è stato quello dei parcheggi e dell’accessibilità. I commercianti hanno ribadito la necessità di aumentare le aree di sosta e di individuare soluzioni che permettano di collegare in modo più efficace i parcheggi alle zone pedonali, facilitando così l’accesso al centro storico.

Nel dibattito è emersa anche la proposta di potenziare l’organizzazione di eventi e iniziative capaci di animare il centro durante tutto l’arco dell’anno, contribuendo a renderlo più attrattivo e dinamico. “Un percorso che CNA Rimini ha già avviato in passato, promuovendo manifestazioni come la Rimini Shopping Night e gli eventi legati al periodo natalizio, tra cui il progetto CNA Christmas, con l’obiettivo di sostenere il commercio di prossimità e valorizzare il centro cittadino come luogo di incontro e socialità” - ha spiegato Giovanni Bucci.

L’assessore Magrini ha illustrato le complessità operative e amministrative che spesso accompagnano la realizzazione di determinati interventi, confermando tuttavia la disponibilità dell’amministrazione comunale ad ascoltare le esigenze espresse e a proseguire il confronto con le associazioni di categoria, nella consapevolezza che solo attraverso un dialogo costante sia possibile costruire risposte efficaci.

“Rappresentiamo una categoria fondamentale per l’economia locale e nazionale – ha concluso il Segretario comunale Giovanni Bucci – e il nostro compito è quello di farci portavoce delle esigenze di commercianti ed esercenti, lavorando al tempo stesso per individuare soluzioni condivise con le istituzioni, in grado di offrire risposte concrete e durature al futuro del centro storico di Rimini”.