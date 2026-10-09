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incidente nella notte

Si schianta in moto sulla rotatoria. Motociclista perde la vita sull'Adriatica

In foto: @Adriapress
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Redazione
   
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Un motociclista ha perso la vita giovedì alle 22.45 sulla Statale Adriatica a Rimini, all'altezza della rotatoria Valentini. Fabio Di Donato, questo il nome del centauro, ha urtato con la sua Ducati il cordolo dello spartitraffico alla sua sinistra mentre viaggiava in direzione Ravenna a velocità sostenuta. Si è schiantato contro la segnaletica verticale della rotonda e il corpo è stato sbalzato nell’area interna della rotonda, mentre la moto l'ha attraversata finendo contro il guard rail, spezzata in due parti. Inutili purtroppo i soccorsi del 118, il motociclista è deceduto sul posto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale. 

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