Si schianta in moto sulla rotatoria. Motociclista perde la vita sull'Adriatica

Un motociclista ha perso la vita giovedì alle 22.45 sulla Statale Adriatica a Rimini, all'altezza della rotatoria Valentini. Fabio Di Donato, questo il nome del centauro, ha urtato con la sua Ducati il cordolo dello spartitraffico alla sua sinistra mentre viaggiava in direzione Ravenna a velocità sostenuta. Si è schiantato contro la segnaletica verticale della rotonda e il corpo è stato sbalzato nell’area interna della rotonda, mentre la moto l'ha attraversata finendo contro il guard rail, spezzata in due parti. Inutili purtroppo i soccorsi del 118, il motociclista è deceduto sul posto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.