lunedì i funerali
Si è spento il notaio Pelliccioni, protagonista di economia e cultura a Rimini
In foto: il notaio Pelliccioni
di Redazione
1 min
Dom 7 Set 2025 10:32 ~ ultimo agg. 12:11
Si è spento a 90 anni il notaio riminese Fernando Maria Pelliccioni, ex presidente della Carim e dirigente della Fondazione Carim. E' stato protagonista anche della vita culturale di Rimini, promuovendo diversi interventi per il patrimonio artistico, e sportiva, come dirigente e pioniere del Baseball Rimini.
I funerali avranno luogo lunedì 8 Settembre alle ore 15:30 nella Chiesa parrocchiale S. Girolamo (Marina centro); seguirà la tumulazione nel Cimitero di San Lorenzo in Correggiano.
Domenica 7 alle ore 18:30 il Rosario in Parrocchia.
Altre notizie
di Icaro Sport
VIDEO
E i tecnici del vivaio
Il Rimini F.C. comunica che sono stati tesserati i nuovi giocatori arrivati
di Icaro Sport
promossa dalla CGIL
Al porto di Rimini una manifestazione per la Global Sumud Flotilla
di Redazione
FOTO
Lunedì alle 20:35 su Icaro TV
Anastasi e Fiumi tra gli ospiti di Calcio.Basket di lunedì 8 settembre
di Icaro Sport
Meteo Rimini