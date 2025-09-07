  
Indietro
menu
menu

lunedì i funerali

Si è spento il notaio Pelliccioni, protagonista di economia e cultura a Rimini

In foto: il notaio Pelliccioni
il notaio Pelliccioni
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 7 Set 2025 10:32 ~ ultimo agg. 12:11
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è spento a 90 anni il notaio riminese Fernando Maria Pelliccioni, ex presidente della Carim e dirigente della Fondazione Carim. E' stato protagonista anche della vita culturale di Rimini, promuovendo diversi interventi per il patrimonio artistico, e sportiva, come dirigente e pioniere del Baseball Rimini.

I funerali avranno luogo lunedì 8 Settembre alle ore 15:30 nella Chiesa parrocchiale S. Girolamo (Marina centro); seguirà la tumulazione nel Cimitero di San Lorenzo in Correggiano.
Domenica 7 alle ore 18:30 il Rosario in Parrocchia.

Altre notizie
Il sindaco Sacchetti e Alex Bertozzi
l'evento

L'Emilia Street Parade chiude l'estate a Santarcangelo
di Redazione
Espedito Siniscalchi durante la conferenza stampa di venerdì
Caos Rimini F.C.

Il custode sequestratario: “Siniscalchi non è mai stato nominato presidente"
di Icaro Sport
VIDEO
Luca Nember, direttore sportivo del Rimini F.C.
E i tecnici del vivaio

Il Rimini F.C. comunica che sono stati tesserati i nuovi giocatori arrivati
di Icaro Sport
la manifestazione (@Cgil Rimini)
promossa dalla CGIL

Al porto di Rimini una manifestazione per la Global Sumud Flotilla
di Redazione
FOTO
Ilaria Giorgi e Roberto Bonfantini
Lunedì alle 20:35 su Icaro TV

Anastasi e Fiumi tra gli ospiti di Calcio.Basket di lunedì 8 settembre
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO