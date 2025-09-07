Si è spento il notaio Pelliccioni, protagonista di economia e cultura a Rimini

Si è spento a 90 anni il notaio riminese Fernando Maria Pelliccioni, ex presidente della Carim e dirigente della Fondazione Carim. E' stato protagonista anche della vita culturale di Rimini, promuovendo diversi interventi per il patrimonio artistico, e sportiva, come dirigente e pioniere del Baseball Rimini.

I funerali avranno luogo lunedì 8 Settembre alle ore 15:30 nella Chiesa parrocchiale S. Girolamo (Marina centro); seguirà la tumulazione nel Cimitero di San Lorenzo in Correggiano.

Domenica 7 alle ore 18:30 il Rosario in Parrocchia.