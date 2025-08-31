  
Indietro
menu
menu

bimbo palestinese

L'arte di Eron a sostegno della Global sumud flotilla

In foto: @Eron
@Eron
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 31 Ago 2025 17:58 ~ ultimo agg. 18:39
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L'arte di Eron da Rimini viaggia simbolicamente fino ad imbarcarsi sulle navi della Global Sumud Flotilla, in partenza da diversi porti del Mediterraneo proprie in queste ore, alla volta delle coste di Gaza. Si tratta di circa cinquanta piccole imbarcazioni che arriveranno ai limiti delle acque israeliane a metà settembre. L'obiettivo è consegnare 300 tonnellate di aiuti umanitari. Nella mattinata di domenica, proprio in concomitanza con le partenza (in Italia da Genova) della flotta, Eron ha pubblicato sui suoi canali social il dipinto su tela del Bambino Palestinese che ha realizzato nel 2024 per il Museo della Città di Rimini, dove lo scorso anno è stata aperta una sezione dedicata all'artista riminese, che crea con bombolette a spray. Le prime due opere che sono entrate in quello spazio, visitabile ad ingresso gratuito, sono, simbolicamente in dialogo, il Ritratto di Anna Frank, dipinto su un vagone ferroviario recuperato e Ritratto di bambino palestinese realizzato all’inizio del 2024 per il progetto Unmute Gaza insieme ad altri artisti di fama internazionale per attirare l'attenzione sulla tragedia di Gaza. L'artista ha ripubblicato quest'ultimo senza commenti, se non @belalkh @unmutegaza @gazafreedomflotilla @globalsumudflotilla.

 

Altre notizie
Aleksandr Sokurov con Andrea Guerra
dal 10 al 14 dicembre

Ad Aleksandr Sokurov il Premio Tonino Guerra. L'annuncio alla Mostra di Venezia
di Redazione
(Foto @Riccardo Andreani)
Dal 29 al 31 agosto

Rimini Rainbow Cup: 2a edizione del torneo di beach volley LGBTQIA+ friendly
di Icaro Sport
FOTO
la competizione
prima edizione

Palio della Voga città di Rimini. Ai primi posti un bellariese e una riccionese
di Redazione
FOTO
Brayan Schiaratura e Francesco Tamagnini
Golden Club Rimini

Brayan Schiaratura e Francesco Tamagnini campioni regionali Junior e Allievi
di Icaro Sport
FOTO
@Manuel Migliorini
critiche da forza italia

Strade e tombini ostruiti da aghi di pino. Frisoni: rivedere rapporto con Hera
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO