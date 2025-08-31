L'arte di Eron a sostegno della Global sumud flotilla

L'arte di Eron da Rimini viaggia simbolicamente fino ad imbarcarsi sulle navi della Global Sumud Flotilla, in partenza da diversi porti del Mediterraneo proprie in queste ore, alla volta delle coste di Gaza. Si tratta di circa cinquanta piccole imbarcazioni che arriveranno ai limiti delle acque israeliane a metà settembre. L'obiettivo è consegnare 300 tonnellate di aiuti umanitari. Nella mattinata di domenica, proprio in concomitanza con le partenza (in Italia da Genova) della flotta, Eron ha pubblicato sui suoi canali social il dipinto su tela del Bambino Palestinese che ha realizzato nel 2024 per il Museo della Città di Rimini, dove lo scorso anno è stata aperta una sezione dedicata all'artista riminese, che crea con bombolette a spray. Le prime due opere che sono entrate in quello spazio, visitabile ad ingresso gratuito, sono, simbolicamente in dialogo, il Ritratto di Anna Frank, dipinto su un vagone ferroviario recuperato e Ritratto di bambino palestinese realizzato all’inizio del 2024 per il progetto Unmute Gaza insieme ad altri artisti di fama internazionale per attirare l'attenzione sulla tragedia di Gaza. L'artista ha ripubblicato quest'ultimo senza commenti, se non @belalkh @unmutegaza @gazafreedomflotilla @globalsumudflotilla.