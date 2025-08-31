  
prima edizione

Palio della Voga città di Rimini. Ai primi posti un bellariese e una riccionese

In foto: la competizione
la competizione
di Redazione   
Dom 31 Ago 2025 16:11 ~ ultimo agg. 18:15
Gabriele Tosi, di Bellaria-Igea Marina a Denise Martinini, di Riccione, sono i vincitori del primo Palio della Voga Città di Rimini. A contendersi il primo posto 32  bagnini e bagnine di salvataggio che si sono sfidati a colpi di remi al Lido San Giuliano. Ad assistere alla curiosa competizione, organizzata da Andrea Vasi e Fabio Gardella dall'Asd  Endas Mauro Dutto di Ravenna in collaborazione con il gruppo della Salvamento Riminese, circa 500 spettatori accorsi per vedere il miglior vogatore in canotta rossa della riviera. I salvataggi venivano da tutta la costa romagnola, dai Lidi Ferraresi a Cattolica e si son divertiti in un mix tra il folklore di una gara semi seria e l'attualità del prezioso servizio di salvamento.

Gara maschile: 2 °classificato: Giacomo Bramante  (Marina di Ravenna ) 3° classificato : Ursino Andrea.

