lunedì i funerali

Si è spento il notaio Pelliccioni, protagonista di economia, cultura e sport

In foto: il notaio Pelliccioni
il notaio Pelliccioni
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 7 Set 2025 10:32 ~ ultimo agg. 17:48
Si è spento a 90 anni il notaio riminese Fernando Maria Pelliccioni, ex presidente della Carim (dal 1998 fino al 2007) e dirigente della Fondazione Carim. E' stato protagonista anche della vita culturale di Rimini, promuovendo diversi interventi per il patrimonio artistico, e sportivo, come dirigente e pioniere del Baseball Rimini. E' stato fondatore e presidente del Rotary riminese. 

I funerali avranno luogo lunedì 8 Settembre alle ore 15:30 nella Chiesa parrocchiale S. Girolamo (Marina centro); seguirà la tumulazione nel Cimitero di San Lorenzo in Correggiano.
Domenica 7 alle ore 18:30 il Rosario in Parrocchia.

