nel primo pomeriggio

Grave incidente in via Macanno. Scooterista in elisoccorso al Bufalini

di Redazione   
Dom 21 Set 2025 19:28
Grave incidente nel primo pomeriggio di domenica a Rimini. A scontrarsi, su via Macanno, uno scooter, guidato da un 43enne, e un'auto, che procedeva in direzione opposta. L'impatto, forse causato da una invasione di corsia, è stato molto violento e ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo della due ruote. Lo scooterista, in gravissime condizioni, è stato rianimato sul posto da un passante, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. I sanitari hanno continuato nelle tecniche di rianimazione e hanno fatto intervenire sul posto l'elisoccorso, per il trasporto del ferito, con codici di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. La prognosi è riservata. Sul posto anche la Polizia Locale, per i rilievi e la gestione del traffico. La strada è stata interdetta in entrambe le direzioni.

