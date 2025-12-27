  
A 84 anni

Si è spento don Salvatore Pratelli, storico parroco di San Giovanni

In foto: Don Salvatore
Don Salvatore
di Redazione   
Sab 27 Dic 2025 10:00 ~ ultimo agg. 10:09
È morto la vigilia di Natale, a 84 anni, don Salvatore Pratelli, figura storica della Chiesa riminese e per oltre mezzo secolo anima della parrocchia di San Giovanni Battista. Ordinato negli anni Sessanta, fu parroco dal 1990. “La parrocchia non è solo un territorio, ma una famiglia di famiglie”, amava dire. Promotore della Festa della Madonna del Carmine e attento alle fragilità sociali del Borgo, ha fatto crescere anche la scuola dell’infanzia parrocchiale. I funerali, presieduti dal vescovo Nicolò Anselmi, si celebrano oggi alle 10 a San Giovanni Battista

