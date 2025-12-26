  
Indietro
menu
menu

La prima volta per 426 ospiti

San Patrignano, una comunità in festa: "Natale di calore e condivisione"

In foto: I ragazzi e le ragazze di San Patrignano
I ragazzi e le ragazze di San Patrignano
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 26 Dic 2025 20:19 ~ ultimo agg. 20:29
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Calore e condivisione hanno caratterizzato il Natale 2025 di San Patrignano. Degli 839 ospiti totali, 426 hanno vissuto il loro primo Natale in comunità (67 ragazze e 359 ragazzi). Una giornata di festa fatta di abbracci, sorrisi e nuove consapevolezze, condivisa con educatori e persone che li affiancano in questa rinascita. Nel 2025 si sono reinserite 256 persone, di cui 148 con un lavoro già certo e 8 impegnate in percorsi di studio o corsi professionali.

"Come ogni anno sono giorni di speranza per tutti noi che viviamo la comunità ogni giorno e per le tante famiglie che ci hanno affidato i loro figliracconta la presidente della comunità Vittoria Pinelli –. Sono anni in cui continuano ad entrare tanti ragazzi, ben 629 solo nel 2025 e per fortuna tanti di loro, quasi il 70%, ha colto l’importanza di questa occasione, accettando la sfida di restare in comunità e di mettersi in gioco nel confronto quotidiano con l’altro. Sono persone di ogni età che arrivano da tutta Italia e dall’estero, con alle spalle le storie più disparate, tutte accomunate da un male di vivere e da una dipendenza da droghe, alcol e gioco che ne avevano annullato l’esistenza. Un in bocca al lupo a tutte e tutti loro, certa che, sostenuti e aiutati dai nostri educatori, sapranno riscoprire il piacere della vita".

Durante il 2025 sono proseguiti i lavori per i 300 nuovi alloggi e sono stati installati diversi impianti fotovoltaici sulle strutture della comunità. "Abbiamo intrapreso un percorso importante di efficientamento energetico per essere quanto più autosostenibili e poter così aver più risorse da dedicare direttamente a chi è in percorso. Grazie al fotovoltaico e all’aggiornamento dell’impianto di cogenerazione riusciremo ad essere autonomi per circa il 60% del nostro fabbisogno".

L’anno si chiude con un importante impegno nella prevenzione: oltre 58mila persone raggiunte, tra cui 51.353 studenti, 5.452 docenti e 1.750 genitori. "Aumenta di anno in anno il nostro impegno nella prevenzione a seguito delle tante richieste di intervento da parte delle scuole - chiosa Pinelli -. Purtroppo assistiamo a una crescita del disagio giovanile e ci auguriamo, attraverso il nostro progetto di prevenzione WeFree, di essere sempre più un aiuto per famiglie e scuola nell’importante compito educativo che portano avanti giorno dopo giorno".

Altre notizie
Stash dei The Kolors a Riccione la scorsa estate
in piazzale ceccarini

Riccione si prepara al Capodanno con il concerto dei The Kolors
di Redazione
la Valmarecchia
rischio declassamento per 7

Consiglio Unione Valmarecchia: no alla legge Calderoli, impoverisce i territori
di Redazione
repertorio
divieto di avvicinamento

Tappezza il paese di volantini infamanti nei confronti dell'ex compagna
di Lamberto Abbati
Chiara Bellini
l'intervento della bellini

Nidi gratuiti e occupazione femminile, il Comune investe su donne e bambini
di Redazione
Michael Mwenso & The Shakes in concerto a Riccione
gli eventi fino all'epifania

Il Natale in musica di Riccione e venerdì sera il San Martino d'Oro
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO