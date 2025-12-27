Una Messa con mons. Tani nell'anniversario della morte del vescovo Luigi Negri

Martedì 30 dicembre sarà ricordato il quarto anniversario della scomparsa di monsignor Luigi Negri con una Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Tani alle ore 18,00 presso il Santuario di Santa Chiara a Rimini. Monsignor Negri è stato Vescovo di San Marino-Montefeltro e Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio,



A quattro anni dalla morte di Mons. Negri, Martedì 30 dicembre sarà ricordato il 4.o anniversario della scomparsa con una Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Tani alle ore 18,00 presso il Santuario di Santa Chiara.

A quattro anni dalla morte di Mons. Negri, la memoria della sua persona continua a suscitare riflessione, confronto, e, per molti, una gratitudine che non si è spenta. È il riconoscimento di una figura che ha inciso nel dibattito ecclesiale e culturale con una presenza netta, riconoscibile, mai neutra. Ricordiamo la sua chiara e profonda certezza nella fede cristiana trasmessagli dalla famiglia e maturata poi nell’incontro con don Giussani ed il suo carisma sin dal 1957. Quasi 50 anni di convivenza. Educatore instancabile, ha saputo attrarre a Cristo e alla Chiesa intere generazioni comunicando la fede e la carità verso tutti. Sin dai primi anni ’60 ha accompagnato con la sua presenza i primi passi dell’esperienza di Gioventù Studentesca (poi Comunione e Liberazione) a Rimini.

È stato recentemente pubblicato per le Edizioni Cantagalli un libro dal titolo “Fede Ragione Missione – scritti in onore di Mons. Luigi Negri” che contiene gli atti del Convegno a lui dedicati e realizzato nel novembre 2023.

la memoria della sua persona continua a suscitare riflessione, confronto, e, per molti, una gratitudine che non si è spenta. È il riconoscimento di una figura che ha inciso nel dibattito ecclesiale e culturale con una presenza netta, riconoscibile, mai neutra. Ricordiamo la sua chiara e profonda certezza nella fede cristiana trasmessagli dalla famiglia e maturata poi nell’incontro con don Giussani ed il suo carisma sin dal 1957. Quasi 50 anni di convivenza. Educatore instancabile, ha saputo attrarre a Cristo e alla Chiesa intere generazioni comunicando la fede e la carità verso tutti. Sin dai primi anni ’60 ha accompagnato con la sua presenza i primi passi dell’esperienza di Gioventù Studentesca (poi Comunione e Liberazione) a Rimini.

È stato recentemente pubblicato per le Edizioni Cantagalli un libro dal titolo “Fede Ragione Missione – scritti in onore di Mons. Luigi Negri” che contiene gli atti del Convegno a lui dedicati e realizzato nel novembre 2023.