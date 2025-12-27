  
Indietro
menu
menu

Martedì 30 dicembre

Una Messa con mons. Tani nell'anniversario della morte del vescovo Luigi Negri

In foto: mons. Luigi Negri
mons. Luigi Negri
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Sab 27 Dic 2025 08:43 ~ ultimo agg. 08:54
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Martedì 30 dicembre sarà ricordato il quarto anniversario della scomparsa di monsignor Luigi Negri con una Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Tani alle ore 18,00 presso il Santuario di Santa Chiara a Rimini. Monsignor Negri è stato Vescovo di San Marino-Montefeltro e Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio,


A quattro anni dalla morte di Mons. Negri, Martedì 30 dicembre sarà ricordato il 4.o anniversario della scomparsa con una Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Tani alle ore 18,00 presso il Santuario di Santa Chiara.
A quattro anni dalla morte di Mons. Negri, la memoria della sua persona continua a suscitare riflessione, confronto, e, per molti, una gratitudine che non si è spenta.  È il riconoscimento di una figura che ha inciso nel dibattito ecclesiale e culturale con una presenza netta, riconoscibile, mai neutra. Ricordiamo la sua chiara e profonda certezza nella fede cristiana trasmessagli dalla famiglia e maturata poi nell’incontro con don Giussani ed il suo carisma sin dal 1957. Quasi 50 anni di convivenza. Educatore instancabile, ha saputo attrarre a Cristo e alla Chiesa intere generazioni comunicando la fede e la carità verso tutti. Sin dai primi anni ’60 ha accompagnato con la sua presenza i primi passi dell’esperienza di Gioventù Studentesca (poi Comunione e Liberazione) a Rimini.
È stato recentemente pubblicato per le Edizioni Cantagalli un libro dal titolo “Fede Ragione Missione – scritti in onore di Mons. Luigi Negri” che contiene gli atti del Convegno a lui dedicati e realizzato nel novembre 2023.
la memoria della sua persona continua a suscitare riflessione, confronto, e, per molti, una gratitudine che non si è spenta.  È il riconoscimento di una figura che ha inciso nel dibattito ecclesiale e culturale con una presenza netta, riconoscibile, mai neutra. Ricordiamo la sua chiara e profonda certezza nella fede cristiana trasmessagli dalla famiglia e maturata poi nell’incontro con don Giussani ed il suo carisma sin dal 1957. Quasi 50 anni di convivenza. Educatore instancabile, ha saputo attrarre a Cristo e alla Chiesa intere generazioni comunicando la fede e la carità verso tutti. Sin dai primi anni ’60 ha accompagnato con la sua presenza i primi passi dell’esperienza di Gioventù Studentesca (poi Comunione e Liberazione) a Rimini.
È stato recentemente pubblicato per le Edizioni Cantagalli un libro dal titolo “Fede Ragione Missione – scritti in onore di Mons. Luigi Negri” che contiene gli atti del Convegno a lui dedicati e realizzato nel novembre 2023.

Altre notizie
I ragazzi e le ragazze di San Patrignano
La prima volta per 426 ospiti

San Patrignano, una comunità in festa: "Natale di calore e condivisione"
di Redazione
Stash dei The Kolors a Riccione la scorsa estate
in piazzale ceccarini

Riccione si prepara al Capodanno con il concerto dei The Kolors
di Redazione
la Valmarecchia
rischio declassamento per 7

Consiglio Unione Valmarecchia: no alla legge Calderoli, impoverisce i territori
di Redazione
RBR vs Pistoia
Domenica alle 18 al Flaminio

Alla scoperta della Estra Pistoia, avversaria domenica di RBR
di Icaro Sport
repertorio
divieto di avvicinamento

Tappezza il paese di volantini infamanti nei confronti dell'ex compagna
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO