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indagini in corso

Si allontana con un ragazzo, poi chiede aiuto agli amici: si sospetta violenza

In foto: Una Volante della polizia e l'ambulanza del 118 (repertorio)
Una Volante della polizia e l'ambulanza del 118 (repertorio)
di
Lamberto Abbati
   
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Tutto è iniziato con una serata trascorsa in una discoteca della zona sud con amici. E' lì che una turista tedesca di 17 anni, in vacanza a Rimini, conosce un ragazzo turco di 10 anni più grande di lei. I due iniziano a parlare, bevono alcuni drink insieme, ballano e poi ad un certo punto si appartano e spariscono. Gli amici di lei la cercano, le inviano dei messaggi, la chiamano più volte al cellulare ma niente. Intorno alle 5 del mattino, la 17enne viene rintracciata grazie alla geolocalizzazione attiva sul suo telefono. Risulta essere in un albergo di Miramare, quello in cui alloggia il ragazzo turco.

Quando entrano nella stanza, la trovano con indosso i jeans e il reggiseno, fatica a reggersi in piedi, piange. Il 27enne dice che non le ha fatto nulla di male, che non sa spiegarsi quel comportamento. Vengono allertati il 118 e la polizia di Stato. Mentre la minore viene soccorsa dai sanitari e trasportata in pronto soccorso a Rimini per accertamenti, il ragazzo viene identificato dagli agenti delle Volanti. E' incensurato, si mostra collaborativo, anche a loro ribadisce di non avere nulla da temere. Sarà la visita ginecologica a cui è stata sottoposta la turista tedesca, risultata fortemente alterata dall'alcol, ad accertare eventuali segni di lotta o ecchimosi compatibili con una violenza sessuale. La minore, anche se ha ricordi confusi, proprio in queste ore verrà sentita dagli agenti della questura di Rimini, che indagano su quanto accaduto.

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