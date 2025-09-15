  
Indietro
menu
menu

a breve sottopasso stazione

Settimana Mobilità sostenibile. I numeri di Rimini tra bus elettrici e ciclabili

In foto: la pista ciclabile sul porto
la pista ciclabile sul porto
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Lun 15 Set 2025 14:33 ~ ultimo agg. 16:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il momento clou per Rimini della Settimana della Mobilità Sostenibile sarà l’apertura del nuovo accesso lato mare della stazione ferroviaria, che consentirà di ricucire la frattura storica tra centro e mare: 50 metri di sottopasso e su piazzale Carso nuovi percorsi pedonali e ciclabili. Ma sono diversi i progetti legati alla mobilità lenta o a basso impatto ambientale realizzati nel corso dell’anno. Le piste ciclabili hanno raggiunto i 194 chilometri complessivi, erano 135 nell’ultima rilevazione, 142 di questi sono bidirezionali. Tra le più recenti le quattro che permettono di attraversare in sicurezza la statale 16: via di Mezzo-via Tosca, via della Fiera-via dello Scoiattolo, via Euterpe-via della Repubblica e via Santerno-via Coriano . Sta prendendo piede tra i dipendenti comunali e di alcune aziende private il progetto Bike to work, avviato a marzo di quest’anno:  718 i lavoratori coinvolti, per 94mila km percorsi e 13mila kg di CO2 risparmiati. Per ogni chilometro in bici nel percorso casa lavoro è previsto un incentivo economico che può arrivare a 50 euro mensili. Anche il trasporto pubblico si sta adeguando al necessario cambiamento verso la sostenibilità.  Entro il 2025 saranno 22 i bus elettrici di Start Romagna in servizio in città. Tra le novità di questa settimana l’introduzione del primo autobus elettrico da 12 metri sulla linea 4 che collega il capoluogo con Bellaria-Igea Marina e San Mauro. Proseguono anche i lavori per l'elettrificazione del deposito di Rimini e per l'installazione di due pantografi per la ricarica degli autobus elettrici lungo il percorso. Da segnalare anche i 50mila passeggeri che tra inizio giugno e metà settembre hanno lasciato in garage l’auto e sono andati in spiaggia utlizzando lo shuttlemare. ComuneCiclabile fin dalla prima edizione la città è stata insignita per il terzo anno consecutivo del massimo riconoscimento di 5 'bike smile' dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab).

"I dati che presentiamo in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile testimoniano l'impegno concreto di Rimini verso una città sempre più vivibile e attenta all'ambiente - dichiara l'Assessore alla mobilità Mattia Morolli -. La crescita progressiva della rete ciclabile arrivata a 194 chilometri, il successo del progetto Bike to Work, l'ampliamento della flotta elettrica del trasporto pubblico sono risultati che ci rendono orgogliosi e che confermano la validità delle politiche di mobilità sostenibile adottate. In particolare, l'inaugurazione del nuovo, atteso, collegamento stazione-mare rappresenta un passo avanti strategico nella creazione di una città integrata e accessibile, dove spostarsi in modo sostenibile diventa sempre più semplice. Questi interventi si inseriscono nella nostra visione di città dove la bicicletta e il trasporto pubblico sostenibile diventano centrali per la mobilità quotidiana. Il modo migliore per prepararci al conto alla rovescia verso il grande evento mondiale che porterà a Rimini nel giugno 2026 Velocity, il summit della ciclabilità che torna in Italia dopo ben 35 anni

Altre notizie
Alle 16 nella sede

Venerdì l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/'26 di Università Aperta
di Redazione
summer school marvelli
seminari e visite guidate

Nuovi orizzonti per l’arte sacra, la summer school dell'istituto Marvelli
di Redazione
Bellini e Sadegholvaad in visita alle scuole riminesi
scuola: luogo di comunità

A Rimini primo giorno tra i banchi anche per il sindaco e la vicesindaca
di Redazione
FOTO
la visita alla scuola Maestre Pie
primo giorno

A Riccione visita a scuola per sindaca e vicesindaca: il futuro appartiene a voi
di Redazione
FOTO
bambini in palestra
Igym

Giocomotricità in palestra: insegnare ai bambini ad ascoltare il proprio corpo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO