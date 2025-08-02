  
Indietro
menu
menu

E le chiese

Domenico Sapucci, l'artista del legno che ha riprodotto i monumenti di Rimini

In foto: Domenico Sapucci
Domenico Sapucci
di Roberto Bonfantini   
Tempo di lettura 1 min
Sab 2 Ago 2025 21:16 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una vita dedicata al legno. Dopo aver lavorato per tanti anni come falegname, Domenico Sapucci una volta in pensione ha iniziato a riprodurre i monumenti e le chiese di Rimini.

Diverse sue opere sono state esposte in mostre, altre sono tutt'ora custodite in chiese, la maggior parte formano una sorta di museo personale nella sua abitazione.

https://www.icaroplay.it/programmi/domenico-sapucci-lartista-del-legno-che-ha-riprodotto-i-monumenti-di-rimini/
Altre notizie
UN CITTADINO UCRAINO

Rinvenuto un cadavere in una abitazione privata di Viserba
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Sadegholvaad: "Serve un piano comune sul tema dei lupi"
di Redazione
Rimini vista dall'alto
sostegno alle attività

Manifestazioni ed eventi invernali, il nuovo avviso pubblico per i contributi
di Redazione
repertorio
modifiche alla viabilità

Via Marignano, al via il 25 agosto i lavori di messa in sicurezza della frana
di Redazione
polizia locale di Riccione
VITTIME DUE RAGAZZI MILANESI

Furto di due cellulari, rintracciato e denunciato un giovane a Riccione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO