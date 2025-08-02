E le chiese
Domenico Sapucci, l'artista del legno che ha riprodotto i monumenti di Rimini
In foto: Domenico Sapucci
di Roberto Bonfantini
Sab 2 Ago 2025 21:16 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:15
Una vita dedicata al legno. Dopo aver lavorato per tanti anni come falegname, Domenico Sapucci una volta in pensione ha iniziato a riprodurre i monumenti e le chiese di Rimini.
Diverse sue opere sono state esposte in mostre, altre sono tutt'ora custodite in chiese, la maggior parte formano una sorta di museo personale nella sua abitazione.
https://www.icaroplay.it/programmi/domenico-sapucci-lartista-del-legno-che-ha-riprodotto-i-monumenti-di-rimini/
