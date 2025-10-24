incidente anche in centro
Scontro sull'Adriatica a Rimini, traffico rallentato
In foto: @Newsrimini
di Redazione
1 min
Ven 24 Ott 2025 10:16 ~ ultimo agg. 10:27
Traffico rallentato sulla Statale Adriatica a Rimini, all'altezza dell'intersezione con via Pomposa, per i rilievi dopo lo scontro tra un van e un'auto avvenuto intorno alle 9.30.
Un altro incidente è invece avvenuto su via Marecchiese alle porte del centro storico di Rimini, all'altezza dell'incrocio con via Raganella, dove si sono scontrati un maxi scooter e una bicicletta. Sul posto la Polizia Locale e il 118.
