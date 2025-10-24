Una nuova rotta Ryanair per l'aeroporto di Rimini. Arriva Breslavia

Una nuova rotta per l’aeroporto di Rimini. Da domenica 29 marzo 2026 sarà operativo un nuovo volo diretto per Breslavia (Wroclaw), operato da Ryanair, che si affianca all'altra rotta polacca per Cracovia e porta a nove i collegamenti della compagnia irlandese dal Fellini. Il volo per Breslavia sarà operato due volte alla settimana (domenica e giovedì) con un aeromobile B737-800 di 189 posti. La rotta, che proseguirà fino al 22 ottobre, potrebbe non essere l'unica novità Ryanair per Rimini.

Al momento la summer 2026 vede alcuni potenziamenti da parte della compagnia irlandese, in particolare nei mesi spalla: sei collegamenti settimanali da aprile a ottobre con Cracovia, 5 con Londra, 4 con Budapest e Kaunas, 2 con Praga e 3 con Vienna (ma solo da giugno a settembre). Ci sono poi i tre voli settimanali con Cagliari e Palermo. Con l'aggiunta di Breslavia si potrebbero stimare oltre 300mila passeggeri solo per Ryanair. A questi andrebbero poi aggiunti quelli delle altre compagnie, da EasyJet (Londra Gatwick e Basilea) a British Airways (Londra Heathrow) passando per Luxair (Lussemburgo) e Wizzair (che al momento vede però una riduzione dei collegamenti annuali con Tirana). L'altra novità 2026, annunciata nelle scorse settimane, è Chisinau con Sky Up Airlines. Ancora invece non è arrivata conferma da Vueling per Barcellona.

"Con questa nuova tratta – ha detto Leonardo Corbucci, Ad di AIRiminum– aggiungiamo una nuova destinazione polacca, diventata negli ultimi anni meta turistica di interesse, affiancandola alla già consolidata rotta per Cracovia. È fondamentale incrementare le connessioni con la Polonia che ormai si è affermata come uno dei mercati strategici della Riviera, con grande soddisfazione di tutti gli operatori turistici. Il nostro impegno, anche per la prossima stagione, sarà di continuare ad ampliare il nostro network e rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del nostro scalo.”

Ad esprimere soddisfazione anche l’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni: "l’interesse del turista polacco nei confronti dell’Emilia-Romagna è in crescita -commenta- come testimoniano anche gli incrementi del +11,1% nelle presenze e del +13,9% negli arrivi registrati tra gennaio e agosto di quest’anno, con la Riviera ad assorbire il 55,2% degli arrivi e il 70,2% delle presenze polacche regionali. Un risultato frutto anche dei numerosi articoli e servizi televisivi sulla nostra offerta di vacanza usciti sui principali media della Polonia, grazie agli educational tour gestiti dall’ente di promozione turistica regionale. Ma la promozione per essere realmente efficace va sostenuta da collegamenti facili, rapidi ed efficienti. In tal senso ben venga la nuova tratta Rimini-Breslavia annunciata dal Fellini, che contribuirà a rendere la nostra Regione ancora più connessa e vicina all’Europa la prossima estate".

Per il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad “la nuova tratta dà sostanza all’efficacia della collaborazione tra Airiminum, Apt e i Comuni della costa nel percorso per lo sviluppo dello scalo riminese e la promozione del territorio. Dopo l’arrivo nel 2025 di numerosi vettori stranieri, che questa estate hanno collegato lo scalo riminese con tutta l’Europa, ed in vista dell’importante appuntamento strategico per il territorio Routes Europe 2026, arriva un nuovo segnale incoraggiante verso la nostra internazionalizzazione, che rafforza il collegamento con un mercato in netta espansione come quello polacco".