Rimini nominata zona vitivinicola dell'anno per la Guida dell'Espresso 2026

Al Teatro Arcimboldi di Milano sono state effettuate le nomination per la Guida dell’Espresso 2026. Tanti gli ospiti illustri presenti alla kermesse gastronomica, era presente tutto il mondo stellato della Gastronomia italiana. Come di consueto la valutazione della componente wine era affidata al Luca Gardini, top player degli esperti vinicoli nazionali ma che si gioca alla pari la champions dei palati internazionali con i più quotati assaggiatori del pianeta.

E’ stato proprio lui a chiamare Sandro Santini ,rappresentante del gruppo di produttori Rimini DOC e Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, per consegnargli il premio dove la zona di Rimini è riconosciuta come migliore area vitivinicola per l’edizione 2026 della Guida dell’Espresso.

Rimini e la sua enologia culmina un lavoro iniziato da 16 produttori visionari in pieno periodo covid , era il 7 aprile 2021, che hanno fatto gruppo per comunicare il territorio e non il singolo vino scegliendo la rebola, vino derivato dl vitigno grechetto gentile ma presente solo a Rimini, come veicolo iconico del territorio riminese.

Il vino riminese ha conquistato la presenza nelle carte della riviera dove paradossalmente era assente, si è imposto a livello nazionale affrontando con le sue aziende più intraprendenti la sfida dei mercati esteri.

“ Finalmente è stato ribaltato il detto nessuno è profeta in patria perché qualcuno lo è diventato “ ci dice Sandro Santini anima della Rimini DOC ” Con il progetto RiminiRebola e Rimini DOC abbiamo sdoganato il vino riminese facendo diventare il territorio dell’entroterra parte dell’offerta turistica della riviera riminese ed i nostri vini veri e propri souvenir liquidi. Con il vino riminese ti porti a casa il sapore della tua vacanza e la voglia di ritornare sulla riviera. viaggiamo fiduciosi nel terzo millennio”.

I produttori che aderiscono al progetto, spiegano i promotori della Strada dei Vini e dei Sapori, hanno affrontato percorsi di confronto e di qualità che hanno portato ad un innalzamento generale degli standard vinicoli ed hanno creato una percezione positiva dei prodotti.

I numeri dei progetti RiminiRebola e Rimini DOC sono in crescita, + 28,62% le bottiglie Rimini DOC negli ultimi 2 anni, + 75,95% le bottiglie di rebola negli ultimi 2 anni.

I NUMERI DEL VINO

DATI 2024 Sole 24 Ore

Produzione per paesi

Italia ht 44.100.000

Francia ht 36.100.000

Spagna ht 31.000.000

USA ht 21.000.000

Produzione vino Langhe ht 600.000

Produzione vino Chianti classico ht 265.000

Rimini DOC ht 3.581

RIMINI DOC IN BOTTIGLIE dati CVR

2021 338.400

2022 366.800

2023 393.333 (+ 7,23%)

2024 477.467 (+ 21,39%)

RIMINI DOC REBOLA

2021 101.467

2022 133.867

2023 176,000 (+ 73,45%)

2024 180.400 (+ 2,50 %)

Totale bottiglie DOP Consorzio Vini di Romagna. 2023 10.357.823 2024 13.140.266

Totale bottiglie Rimini DOP. 2023 318.871 2024 477.466

Totale bottiglie Romagna Albana (bianco di rif) 2023 730.733 2024 918.000

Totale bottiglie Rebola . 2023 176,000 2024 180.400

Totale bottiglie Rimini DOC sangiovese 2024 144.400

Totale bottiglie Romagna DOC sangiovese 2024 8.953.206

Totale bottiglie Romagna DOC sangiovese prov. Rimini 2024 246.133