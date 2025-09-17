Sulla spiaggia di Rimini Terme torna il festival dei Piccoli

Dal più classico torneo di calcetto a quello con i Pokemon, dal laboratorio per costruire un aquilone a quello che insegna a preparare il miglior impasto per la pizza. Sabato 20 e domenica 21 settembre torna con la sua quinta edizione il Festival dei Piccoli, organizzato dalla SMArt Academy Aps con il patrocinio del Comune di Rimini. Due giornate all'aperto dedicate ai bambini (dai 3 ai 12 anni) e alle loro famiglie, presso la BlueBeach di Rimini Terme: giochi, sport, laboratori artistici e soprattutto un'opportunità di crescita e condivisione.

"Non sarà solo un’occasione per divertirsi, ma anche un’opportunità per condividere, un modo per apprendere rapportandosi con gli altri bambini", spiegano gli organizzatori. "Nel rispetto di questi valori poniamo la massima attenzione al rispetto delle regole comuni e lavoreremo come ogni anno affinché l’esperienza vissuta rappresenti un momento piacevole, sereno e costruttivo".

In entrambe le giornate l'orario delle attività è compreso tra le 10 alle 18. Si va dalle lezioni di tessuti aerei insieme alla scuola di danza No Gravity Yoga (sabato e domenica 10-12) al laboratorio di osservazione del cielo insieme all'associazione astronomica Star Dus (domenica 10-18), dal laboratorio di costruzione orologi (sabato 10-14) fino ai tornei di scherma e ginnastica ritmica. E poi ancora: lezioni di fumetto, frisbee, aquiloni, uncinetto, letture e la merenda davanti ai migliori cortometraggi d'animazione. La SMArt Academy Aps è, non a caso, la stessa associazione che organizza l'Amarcort Film Festival, il festival internazionale di cortometraggi che a novembre vivrà la sua 18a edizione.

La partecipazione alle attività è riservata ai bambini muniti di braccialetto da ritirare allo stand accoglienza e durante la permanenza all’interno del Festival sarà obbligatoria la presenza di almeno un accompagnatore adulto. Per i bambini e le famiglie che lo desiderano sarà possibile anche mangiare al bar della spiaggia.

L’ingresso al Festival dei Piccoli è a offerta libera. Per info: info@smart-academy.it oppure invia un messaggio al 3279537101. Per il programma integrale su: www.smart-academy.it