il saluto di ferragosto

Santarcangelo, Sacchetti e Borghesi in vista al Franchini e alla Casa dei Nonni

In foto: i colloqui col personale
Gio 14 Ago 2025 13:37 ~ ultimo agg. 15 Ago 02:02
In occasione del Ferragosto, nella mattinata di ieri (mercoledì 13 agosto) il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore ai Servizi alla persona e alla Sanità, Filippo Borghesi, hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale al personale e ai pazienti dell’ospedale Franchini e alla Casa dei Nonni di Sant’Ermete.

Durante la visita alla Casa dei Nonni – che ospita la comunità alloggio e il centro diurno dedicati ad anziani e persone con disabilità – sindaco e assessore hanno ringraziato a gestori e operatori della struttura, che svolge un ruolo importante per il benessere della comunità e il sostegno alle famiglie, augurando buon Ferragosto.

Gli amministratori comunali si sono poi recati in visita al “Franchini”, effettuando un breve sopralluogo per verificare i lavori in corso alle aree esterne del padiglione storico. All’interno dell’ospedale di Santarcangelo, sindaco Sacchetti e assessore Borghesi sono stati accompagnati dal dottor Luca Morolli per una visita ai reparti di Medicina interna, Lungodegenza, Post acuti, OsCo e Chirurgia generale. Qui hanno salutato i pazienti e gli operatori socio-sanitari, ringraziandoli per il lavoro fondamentale che svolgono ogni giorno, ancor più prezioso con l’avvicinarsi delle festività. Con lo stesso obiettivo, sindaco e assessore hanno concluso la visita con un saluto a pazienti e professionisti dell’unità operativa di Neuroriabilitazione e Riabilitazione intensiva gestita dalla cooperativa sociale Luce sul Mare sempre presso l’ospedale Franchini.

“Così come avvenuto per le festività natalizie, abbiamo deciso di portare il saluto dell’Amministrazione comunale ad alcune strutture socio-sanitarie della città anche in occasione del Ferragosto, con una duplice finalità” spiegano sindaco e assessore. “Dal un lato fare a tutti i nostri migliori auguri, dall’altro ringraziare ancora una volta tutti gli operatori che con dedizione e serietà lavorano anche nei periodi in cui la maggior parte di noi ha invece la possibilità di stare in famiglia e andare in vacanza: in occasione delle visite, abbiamo ribadito loro la nostra vicinanza e la nostra disponibilità a collaborare e a sostenere con ogni mezzo questi presidi socio-sanitari così importanti per il benessere della comunità santarcangiolese e della Valmarecchia” concludono Sacchetti e Borghesi.

