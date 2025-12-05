  
sulla ciclabile del Marecchia

Cane senza padrone aggressivo con ciclisti e podisti: portato in canile

Ven 5 Dic 2025 12:44
La Polizia Locale di Rimini è intervenuta ieri per recuperare un cane che era stato segnalato vagare liberamente sulla pista ciclabile del fiume Marecchia, mostrando comportamenti aggressivi nei confronti di ciclisti e podisti. L'animale, già destinatario di ordinanza sindacale del marzo scorso e responsabile di precedenti episodi di morsicatura, è stato recuperato dagli agenti della Polizia locale e condotto presso il canile municipale.

Ma cosa prevede l'ordinanza? Che i proprietari, per riottenere gli animali destinatari di provvedimenti di contenzione, debbano garantire il rispetto di specifiche misure di sicurezza, tra cui la custodia negli spazi privati, la chiusura dell’animale in uno spazio delimitato da un cancelletto chiuso e l'utilizzo di museruola e guinzaglio quando portati in luoghi pubblici. 

