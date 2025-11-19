Ore 18 e 21 su Icaro TV
Sanità, un lungo periodo complicato. Se ne parla a Fuori dall'Aula
In foto: gli ospiti di Fuori dall'Aula. Si parla di sanità
di Redazione
1 min
Mer 19 Nov 2025 10:28 ~ ultimo agg. 10:41
La mobilità extraregionale, l'accuratezza delle prescrizioni, le liste d'attesa, la pressione sui Pronto Soccorso, la medicina territoriale. I nodi critici della sanità dell'Emilia Romagna saranno al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula su Icaro TV (ore 18 e 21, canale 18)). Ospiti il segretario di Anaao Romagna Francesco Feletti, il vicepresidente regionale e presidente riminese dello Snami Pietro Pesaresi e Roberto Baroncelli, segretario Cisl Romagna con delega sanità.
E' possibile inviare domande e segnalazioni al 337 511 336.
