Ore 18 e 21 su Icaro TV

Sanità, un lungo periodo complicato. Se ne parla a Fuori dall'Aula

gli ospiti di Fuori dall'Aula. Si parla di sanità
di Redazione   
Mer 19 Nov 2025 10:28 ~ ultimo agg. 10:41
Tempo di lettura 1 min
La mobilità extraregionale, l'accuratezza delle prescrizioni, le liste d'attesa, la pressione sui Pronto Soccorso, la medicina territoriale. I nodi critici della sanità dell'Emilia Romagna saranno al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula su Icaro TV (ore 18 e 21, canale 18)). Ospiti il segretario di Anaao Romagna Francesco Feletti, il vicepresidente regionale e presidente riminese dello Snami Pietro Pesaresi e Roberto Baroncelli, segretario Cisl Romagna con delega sanità.

E' possibile inviare domande e segnalazioni al 337 511 336.

