San Clemente, la sindaca denuncia: lavori stradali danneggiati da irresponsabili

In foto: il cantiere di via degli Ulivi
il cantiere di via degli Ulivi
di Redazione   
Mar 16 Dic 2025 12:05 ~ ultimo agg. 13:09
Nel tratto più ammalorato di via degli Ulivi a San Clemente che conduce a via Annibolina, sono in corso i lavori di ripristino/manutenzione della sede stradale. Opere per le quali è stata emessa apposita Ordinanza da parte della Polizia Municipale della Valconca, che ne vieta l’accesso al fine di consentire la conclusione degli interventi il prossimo 18 dicembre.

Ma c'è stato chi, in sfregio alle disposizioni vigenti, utilizzando anche mezzi pesanti, ha volontariamente ignorato il divieto danneggiando il patrimonio pubblico, le risorse dei cittadini e i residenti della via. A esprimere rabbia e disappunto è la sindaca Mirna Cecchini che ha pubblicato le immagini sulla pagina Facebook del Comune: “Siamo concentrati nel reperire le risorse necessarie a concludere i lavori programmati, pianificando le urgenze e considerando con la massima attenzione le istanze dei concittadini, ma allo stesso tempo non possiamo tacere situazioni in cui le opere a beneficio della collettività vengono messe a rischio da comportamenti inammissibili”.

Senza dimenticare che, oltre alla pubblica condanna, ci possono essere anche conseguenze più tangibili: "Oltre alla sanzione già prevista dal Codice della Strada, tale comportamento, ingiustificabile e irresponsabile, potrebbe configurare il reato di manomissione del suolo pubblico: articolo 633 del Codice Penale”, ricorda la sindaca. 

