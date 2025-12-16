+1,6% a novembre
Non si scappa dall'inflazione: Rimini ancora tra le prime d'Italia
di Redazione
1 min
Mar 16 Dic 2025 12:39 ~ ultimo agg. 12:48
L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di novembre con Rimini che segna un +1,6% rispetto al +1,1% medio a livello nazionale. Secondo le elaborazioni dell'Unione Nazionale Consumatori, Rimini sarebbe al sesto posto tra le città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. L'incremento registrato si tradurrebbe infatti in una spesa annua aggiuntiva di 449 euro a famiglia. In questa poco invidiabile graduatoria svettano Siena, Bolzano e Pistoia ma Rimini di gran lunga il primo comune (con più di 150.000 abitanti) dell'Emilia Romagna.
