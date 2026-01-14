  
Indietro
menu
menu

25 gennaio

Samira Lui madrina del Carnevale in piazza di Santarcangelo

In foto: @alessia
@alessia
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 14 Gen 2026 15:28 ~ ultimo agg. 15:34
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sarà Samira Lui, showgirl e modella, co-conduttrice insieme a Gerry Scotti della Ruota della Fortuna, la guest star del carnevale di Santarcangelo. L'appuntamento è per domenica 25 gennaio quando, una quindicina di carri allegorici, la banda musicale Rulli Frulli, i trampolieri, i truccabimbi e le associazioni , animeranno il centro per la 22esima edizione dell'evento

 

L’appuntamento, organizzato da Pro Loco Santarcangelo, Città Viva Santarcangelo e GM Group sotto la direzione artistica di Mirco Guidi, sarà condotto da Andrea Prada. Alle 15 circa partirà la sfilata dei carri allegorici da piazza Marini, che percorrerà le vie del borgo e si concluderà con una grande festa con musica e il canonico lancio di dolciumi e gadget in piazza Ganganelli.

 

Viabilità e sicurezza

Per far sì che la manifestazione si svolga in sicurezza, saranno previste modifiche alla circolazione e alla sosta per le vie del centro e nelle strade limitrofe, dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 25 gennaio. Sarà inoltre in vigore un’apposita ordinanza per vietare il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro, nonché l’accensione di petardi e altri dispositivi esplodenti per l’intera durata della manifestazione.

Altre notizie
la locandina
IL 21 GENNAIO ALLE 21

Rimini, Massimo Cacciari inaugura l’Anno Accademico dell’ISSR Marvelli
di Redazione
Incontro del sindaco con gli alunni delle quinte
classi V elementari

Gli alunni di Misano "interrogano" il sindaco sul suo lavoro
di Redazione
restauro dell'antico crocifisso
a verucchio

Una cena con i cuochi della Brigata del Diavolo in favore del Convento
di Redazione
FOTO
Giacomo Gnoli e Gilberto Giani
Su Icaro TV

Rimini, quali priorità per il 2026. Se ne parla a Fuori dall'Aula con Pd e Lega
di Redazione
Vittoria Maioli Sanese
pubblicato il bando

Fondazione Karis, una borsa di studio dedicata a Vittoria Maioli Sanese
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO