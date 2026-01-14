Samira Lui madrina del Carnevale in piazza di Santarcangelo

Sarà Samira Lui, showgirl e modella, co-conduttrice insieme a Gerry Scotti della Ruota della Fortuna, la guest star del carnevale di Santarcangelo. L'appuntamento è per domenica 25 gennaio quando, una quindicina di carri allegorici, la banda musicale Rulli Frulli, i trampolieri, i truccabimbi e le associazioni , animeranno il centro per la 22esima edizione dell'evento

L’appuntamento, organizzato da Pro Loco Santarcangelo, Città Viva Santarcangelo e GM Group sotto la direzione artistica di Mirco Guidi, sarà condotto da Andrea Prada. Alle 15 circa partirà la sfilata dei carri allegorici da piazza Marini, che percorrerà le vie del borgo e si concluderà con una grande festa con musica e il canonico lancio di dolciumi e gadget in piazza Ganganelli.

Viabilità e sicurezza

Per far sì che la manifestazione si svolga in sicurezza, saranno previste modifiche alla circolazione e alla sosta per le vie del centro e nelle strade limitrofe, dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 25 gennaio. Sarà inoltre in vigore un’apposita ordinanza per vietare il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro, nonché l’accensione di petardi e altri dispositivi esplodenti per l’intera durata della manifestazione.