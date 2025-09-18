  
centenario di fondazione

Viaggio missionario nelle Filippine per il Vescovo, con le suore di Miramare

In foto: il gruppo in missione
il gruppo in missione
Gio 18 Set 2025 14:58
È iniziata la visita nelle Filippine del Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, nei luoghi dove operano le Sorelle dell’Immacolata di don Masi, in occasione del centenario della congregazione fondata a Miramare.
Insieme a lui ci sono suor Pinuccia Fontana (Madre Generale), suor Guglielma, don Giuseppe Tognacci e una delegazione del Campo Lavoro Missionario, con in testa il presidente Gabriele Valentini e la moglie Marisa e il vice Mimmo Azzone.
Visiteremo le opere a Manila e Mindanao e incontreremo i vescovi delle diocesi dove operano le religiose”, racconta il Vescovo.
