centenario di fondazione
Viaggio missionario nelle Filippine per il Vescovo, con le suore di Miramare
In foto: il gruppo in missione
di Redazione
1 min
Gio 18 Set 2025 14:58 ~ ultimo agg. 15:05
È iniziata la visita nelle Filippine del Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, nei luoghi dove operano le Sorelle dell’Immacolata di don Masi, in occasione del centenario della congregazione fondata a Miramare.
Insieme a lui ci sono suor Pinuccia Fontana (Madre Generale), suor Guglielma, don Giuseppe Tognacci e una delegazione del Campo Lavoro Missionario, con in testa il presidente Gabriele Valentini e la moglie Marisa e il vice Mimmo Azzone.
“Visiteremo le opere a Manila e Mindanao e incontreremo i vescovi delle diocesi dove operano le religiose”, racconta il Vescovo.
