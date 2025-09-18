  
dalle 20 alle 5

Metromare, stop alle corse notturne dal 22 al 26 settembre

In foto: il Metromare
il Metromare
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 18 Set 2025 13:50 ~ ultimo agg. 13:51
Il Metromare sarà interessato, da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, da interventi di manutenzione straordinaria che saranno effettuati in orari notturni. Saranno sostituiti pozzetti di ispezione, arredi danneggiati, saranno controllate e ripristinate le recinzioni nelle parti ammalorate o danneggiate. Gli interventi comportano lo stop al transito dei mezzi e il servizio si fermerà a partire dalle ore 20.00 e fino alle 5.00 del giorno seguente. Le ultime corse serali, da lunedì 22 a venerdì 26 saranno quindi in partenza alle ore 19.30 da Rimini Station con arrivo alle 20.04 a Riccione Station e alle ore 19.41 da Riccione Station con arrivo alle 20.04 a Rimini Station.

Negli orari di stop del Metromare saranno attive corse della Linea 11:

-da Rimini FS verso Riccione Curiel con nove corse a partire dalle 19.50 e fino alle 00.10;

-da Riccione Curiel verso Rimini con nove corse a partire dalle 20.05 fino alle 00.10.

-Info su startromagna.iturly.it/31c4nq

