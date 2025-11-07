  
in piazza cavour

Ruba borsa da un tavolino di un bar del centro. Arrestato dalla Polizia

In foto: le Volanti della polizia di Stato
le Volanti della polizia di Stato
di Redazione   
Ven 7 Nov 2025 14:17 ~ ultimo agg. 15:05
Aveva appoggiato la borsa alla sedia del tavolino del bar di piazza Cavour a Rimini a cui era seduta, quando un ragazzo si è avvicinato in bici e se ne è appropriato. Il ladro si è dato alla fuga ma l'arrivo, dopo la segnalazione della donna derubata, di una volante della Polizia ha permesso di trarlo in arresto. Nonostante fosse buio, l'episodio è infatti avvenuto poco dopo le 21, gli agenti hanno notato in lontananza una persona corrispondente alla descrizione della vittima. Appena raggiunto, l’ uomo ha lanciato per terra un cellulare, col tentativo di liberarsene. Prima di essere raggiunto dagli agenti ha buttato a terra l'intera borsa. Il tutto è stato recuperato dalla pattuglia e riconsegnato alla vittima. Il ladro è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

