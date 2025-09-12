Rotatoria SS16-Verenin Grazia, restringimenti per posare il nuovo manto

Sulla nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Verenin Grazia a Viserbella a partire da martedì 16 e fino al giorno 19 settembre sarà realizzata la riqualificazione del nuovo manto d'asfalto in tutta l'area dell'intersezione.

Per questa riqualificazione non sono mai previste chiusure totali della circolazione ma solo restringimenti della carreggiata a un senso di marcia. I lavori verranno eseguiti anche qui esclusivamente nelle ore notturne. In questa fase di lavorazioni, in cui verrà riqualificato il manto d'asfalto usando materiali a bassa emissione sonora, l'ingresso in via Verenin Grazia resterà inibito di notte, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.





Dopo i nuovi tappeti d'asfalto si passerà alla conseguente realizzazione della segnaletica orizzontale.

Durante i mesi invernali seguiranno poi gli ultimi interventi che si concentreranno sulle aree verdi, con la piantumazione arborea per l'abbellimento delle zone verdi ancora mancanti.