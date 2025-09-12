nessuna chiusura completa
Rotatoria SS16-Verenin Grazia, restringimenti per posare il nuovo manto
In foto: dal FB dell’assessore Mattia Morolli
di Redazione
1 min
Ven 12 Set 2025 15:28 ~ ultimo agg. 15:32
Sulla nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Verenin Grazia a Viserbella a partire da martedì 16 e fino al giorno 19 settembre sarà realizzata la riqualificazione del nuovo manto d'asfalto in tutta l'area dell'intersezione.
Per questa riqualificazione non sono mai previste chiusure totali della circolazione ma solo restringimenti della carreggiata a un senso di marcia. I lavori verranno eseguiti anche qui esclusivamente nelle ore notturne. In questa fase di lavorazioni, in cui verrà riqualificato il manto d'asfalto usando materiali a bassa emissione sonora, l'ingresso in via Verenin Grazia resterà inibito di notte, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.
Per questa riqualificazione non sono mai previste chiusure totali della circolazione ma solo restringimenti della carreggiata a un senso di marcia. I lavori verranno eseguiti anche qui esclusivamente nelle ore notturne. In questa fase di lavorazioni, in cui verrà riqualificato il manto d'asfalto usando materiali a bassa emissione sonora, l'ingresso in via Verenin Grazia resterà inibito di notte, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.
Dopo i nuovi tappeti d'asfalto si passerà alla conseguente realizzazione della segnaletica orizzontale.
Durante i mesi invernali seguiranno poi gli ultimi interventi che si concentreranno sulle aree verdi, con la piantumazione arborea per l'abbellimento delle zone verdi ancora mancanti.
Durante i mesi invernali seguiranno poi gli ultimi interventi che si concentreranno sulle aree verdi, con la piantumazione arborea per l'abbellimento delle zone verdi ancora mancanti.
Altre notizie
ai Palazzi dell'Arte
Rimini Proibita. Le parole di Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi
di Redazione
VIDEO
restringimenti e chiusure
Rotatoria SS16-Consolare: le modifiche al traffico per gli ultimi interventi
di Redazione
Emergenza in provincia
Lupi. Rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione: parlano Marcello e Parma
di Redazione
Servizi al cittadino
Inaugurati i nuovi locali della mensa universitaria “La Tavola Pitagorica”
di Redazione
Comune di Rimini e ASP Valloni
Cohousing e inclusione sociale: parte il progetto 'Turchetta' per 12 ragazzi
di Redazione
Meteo Rimini