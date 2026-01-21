  
in buone condizioni

Rogo di Crans-Montana. Eleonora Palmieri trasferita al Bufalini di Cesena

In foto: Eleonora Palmieri
Eleonora Palmieri
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 21 Gen 2026 14:27 ~ ultimo agg. 15:00
Eleonora Palmieri, la 29enne cattolichina rimasta ferita dall’incendio di Crans-Montana è stata trasferita oggi dal Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini di Cesena per proseguire il suo percorso di cura. Attualmente è ricoverata nell’unità operativa Centro Grandi Ustionati Romagna e le sue condizioni cliniche sono buone. Il personale sanitario, sottolinea l'Ausl Romagna, è al lavoro per continuare a garantirle le migliori cure possibili. 

La veterinaria 29enne era stata portata al Niguarda con gravi ustioni dopo un primo passaggio all'ospedale di Sion dopo il rogo di capodanno, soccorsa dal fidanzato Filippo Bonifacio.

Il centro Grandi Ustionati del Bufalini, Diretto dal prof. Davide Melandri, è hub regionale e sovraregionale di alta specialità per le ustioni (anche pediatriche), accogliendo pazienti gravemente ustionati o affetti da gravi e rare patologie dermatologiche che richiedono cure particolarmente intensive.

Ogni anno i pazienti ricoverati sono in media 110 e oltre 600 gli interventi chirurgici eseguiti. In particolare, il Centro Grandi ustionati dispone di 10 posti letto ed è particolarmente studiato per proteggere i malati dal pericolo di infezioni, grazie alla presenza di letti ad aria, fluidizzati e riscaldati, di una vasca di balneazione dedicata alla pulizia delle ferite fino al controllo della carica microbica ambientale, della temperatura e umidità, attraverso sistemi di condizionamento e ricircolo. Vi operano 8 dermatologi ospedalieri, 2 chirurghi plastici, 1 psicologo, 1 Terapista della riabilitazione, 2 biotecnologi, 1 biologo, 8 Tecnici di laboratorio, 1 caposala, 31 infermieri e 2 operatori sociosanitari.

Il messaggio del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale: "A Eleonora Palmieri l'abbraccio di tutta la comunità dell'Emilia-Romagna. In queste settimane tutte e tutti noi abbiamo sperato che le sue condizioni migliorassero per consentire un trasferimento.  Da oggi è all'ospedale Bufalini di Cesena, uno dei due centri regionali per i grandi ustionati di eccellenza internazionale, insieme a quello di Parma. Sarà seguita da professioniste e professionisti di primo livello dove poter proseguire il proprio percorso di cura e recupero". "Grazie all'ospedale Niguarda di Milano, a tutte e tutti suoi professionisti che finora hanno garantito le cure a Eleonora Palmieri, come a molti dei feriti italiani”.

 

