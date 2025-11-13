Ripartono i venerdì del doposcuola gratuito al Punto Giovane di Riccione

Il Punto Giovane di Riccione il 21/11/2025 riprende i venerdì dedicati al doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori: un’iniziativa pensata per offrire non solo un aiuto nello studio, ma anche uno spazio di aggregazione e relazioni positive.

Ogni venerdì si parte alle ore 15:00 nei locali del Punto Giovane in via Bramante 2 a Riccione: gli studenti potranno contare sul supporto di professori specifici per materia ed educatori volontari che mettono gratuitamente a disposizione tempo e competenze per accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico. Le materie più richieste son quelle scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia), ma non manca anche un semplice supporto allo studio delle materie orali. E per chi non ha necessità dell’aiuto dei professori è comunque possibile partecipare e svolgere i propri compiti in autonomia con i propri amici. Dopo un’ora di studio e ripasso e una merenda in compagnia, il pomeriggio prosegue con momenti di gioco libero: biliardino, ping pong, PlayStation, giochi da tavolo e tante attività per stare insieme in un clima di amicizia e allegria.

Un’occasione preziosa per chi, oltre alla scuola, sente il bisogno di un luogo accogliente dove crescere, condividere e fare nuove amicizie.

Per informazioni: 0541 1646230

Per iscrizioni: https://eu.jotform.com/232614206603345