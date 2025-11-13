  
Indietro
menu
menu

dal 21 novembre

Ripartono i venerdì del doposcuola gratuito al Punto Giovane di Riccione

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 13 Nov 2025 11:23 ~ ultimo agg. 11:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Punto Giovane di Riccione il 21/11/2025 riprende i venerdì dedicati al doposcuola gratuito  per i ragazzi delle scuole superiori: un’iniziativa pensata per offrire non solo un aiuto nello studio, ma anche uno spazio di aggregazione e relazioni positive.

Ogni venerdì si parte alle ore 15:00 nei locali del Punto Giovane in via Bramante 2 a Riccione: gli studenti potranno contare sul supporto di professori specifici per materia ed educatori volontari che mettono gratuitamente a disposizione tempo e competenze per accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico. Le materie più richieste son quelle scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia), ma non manca anche un semplice supporto allo studio delle materie orali. E per chi non ha necessità dell’aiuto dei professori è comunque possibile partecipare e svolgere i propri compiti in autonomia con i propri amici. Dopo un’ora di studio e ripasso e una merenda in compagnia, il pomeriggio prosegue con momenti di gioco libero: biliardino, ping pong, PlayStation, giochi da tavolo e tante attività per stare insieme in un clima di amicizia e allegria.

Un’occasione preziosa per chi, oltre alla scuola, sente il bisogno di un luogo accogliente dove crescere, condividere e fare nuove amicizie.

Per informazioni: 0541 1646230

Per iscrizioni: https://eu.jotform.com/232614206603345

Altre notizie
il medico dei maiali
VIA IL 18 DICEMBRE

Morciano, l'Auditorium Pina Renzi apre la nuova stagione teatrale
di Redazione
Depuratore Santa Giustina
LUNEDI' 17 NOVEMBRE

A Rimini e Bellaria manutenzione straordinaria dell'impianto fognario “Orsoleto”
di Redazione
traffico nel Rione Clodio
E le lettere di cortesia?

Ztl centro storico. Comitato: nessuna data di attivazione, ma si pensa al Borgo
di Redazione
Repertorio
"il fatto non sussiste"

Maestra d'asilo a processo per maltrattamenti sugli alunni, assolta dalle accuse
di Lamberto Abbati
repertorio
vittima una riminese

Investimento truffa da mezzo milione in bitcoin, in tre rischiano il processo
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO