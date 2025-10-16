Ripartono i Giorni della Chiesa. Da 23 anni la voce della comunità riminese

Riparte, domani, venerdì 17 ottobre “I Giorni della Chiesa”, storica trasmissione ecclesiale di Icaro TV, giunta alla sua 23ª stagione. Nato nel 2003, il programma – tra i più longevi e seguiti dell’emittente riminese – è condotto da Simona Mulazzani, direttore di Icaro TV e Paolo Guiducci, caporedattore del settimanale il Ponte.



In onda ogni venerdì alle 20.35, I Giorni della Chiesa propone racconti, volti, eventi, riflessioni, esperienze e iniziative che attraversano la vita della comunità cristiana riminese. Lo fa con un linguaggio semplice, diretto, adatto a tutti, senza rinunciare alla profondità dei contenuti.

La prima puntata sarà interamente dedicata alla Festa del Patrono di Rimini e della Diocesi, il vescovo e martire San Gaudenzo. In programma:

– il servizio sull’incontro del Vescovo Nicolò con le autorità civili e militari;

– stralci dell’omelia del 14 ottobre;

– l’intervento di mons. Pablo Modesto González Pérez, vescovo di La Guaira (Venezuela), diocesi dove opera oggi, come fidei donum, don Aldo Fonti. Mons. González è in Italia per la canonizzazione del “medico dei poveri” José Gregorio Hernández, ma ha voluto visitare Rimini per rinnovare il legame con la nostra Chiesa.



Tra gli altri contenuti della puntata:

– uno spazio dedicato al mese missionario, alla Giornata Mondiale Missionaria di domenica 19 ottobre, e un collegamento con Massimo Migani, missionario laico riminese in Zimbabwe;

– un servizio su “Si buttino le armi”, evento musicale tenutosi a Rivabella con la corale “Nostra Signora di Fatima” diretta dal m. Loris Tamburini;

– e infine, il racconto del nuovo progetto di restauro del complesso di San Lorenzo a Monte, una delle testimonianze più antiche di fede e arte del territorio riminese, per il cui recupero è in corso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma IdeaGinger.



Confermata anche la rubrica “Talenti”, ideata da Loris Menghi e realizzata da un giovane staff: ogni settimana, storie di donne e uomini che mettono a frutto i propri doni per gli altri, con coraggio, dedizione e speranza.



“I Giorni della Chiesa” continua così a raccontare – con stile sobrio e appassionato – il cammino di fede della Diocesi di Rimini. Un cammino fatto di volti, comunità, testimonianze e piccoli grandi segni di Vangelo vissuto.