Rinviate a domenica la camminata 'E' per te' e accensione delle luci natalizie

Si sposta a domenica 23 novembre il programma delle iniziative in centro storico inizialmente previsto per sabato 22 novembre. A causa delle previsioni meteo, infatti, slittano di 24 ore sia la camminata “È per te” sia il programma di iniziative in piazza Cavour per l’accensione delle luci di Natale previsto al termine della manifestazione per le vittime di violenza.

L’appuntamento è dunque domenica 23 novembre alle 16 in Piazza Cavour, con partenza alle 16.30 lungo le vie del centro storico dell’iniziativa “E’ per te”, organizzata in collaborazione con Rompi il Silenzio APS e sostenuta da Riverabanca. Il percorso attraverserà i luoghi più significativi del centro: Piazza Cavour, via Gambalunga, via Tempio Malatestiano, via IV Novembre, Piazza Tre Martiri, via Garibaldi, via Sigismondo Pandolfo Malatesta, via Soardi, Corso d’Augusto e ritorno in Piazza Cavour.

Intorno alle 17:15, l'arrivo della camminata "È per te" contro la violenza sulle donne in piazza Cavour dà il via alle celebrazioni, unendo la magia del Natale a un potente messaggio sociale: l'accensione delle luci come gesto simbolico dedicato a tutte le donne vittime di violenza, trasformando la luce delle feste in un faro di speranza per il futuro.

Dopo gli interventi istituzionali, la piazza si animerà con uno spettacolo di giochi di luci e di forme, con artisti in costume e un'atmosfera illuminata solo da fiochi giochi di luce. Intorno alle 18 ci sarà il conto alla rovescia che porterà all'accensione simultanea di 100 chilometri di luci sotto una pioggia di coriandoli sparati da otto cannoni, accompagnati da una speciale colonna sonora.

Piazza Cavour sarà così illuminata da un "cielo di luci aeree" impreziosito da lampadari scenografici e grandi installazioni luminose a terra, mentre l'ingresso alla città all'Arco d'Augusto sarà valorizzato da un allestimento scenografico della Natività. La tradizione si rinnova in Piazza Tre Martiri, con l'albero di Natale alto 18 metri, mentre la luce avvolgerà i monumenti e i luoghi simbolo della città. Ritorna la cascata luminosa sul grande Platano accanto al Teatro Galli, e le luci illumineranno le alberature in Piazza Malatesta e la scalinata dell'Arena Francesca da Rimini. Tendine aeree e composizioni natalizie luminose collegheranno le vie principali.