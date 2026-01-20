Rimini, via ai lavori di restyling in Piazza Decio Mercanti, zona via Roma

Prenderanno il via il 2 febbraio i lavori di riqualificazione e restyling di Piazza Decio Mercanti, a ridosso del ponte di via Roma a Rimini. L'intervento si protrarrà fino al mese di maggio. Il progetto, redatto e diretto da HERAtech Srl, prevede la manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento fognario denominato 3B, infrastruttura chiave del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO), con l'obiettivo di migliorare il controllo sulle criticità ambientali e facilitare le operazioni di manutenzione e accessibilità alle vasche interrate. Grazie all'installazione di nuovi chiusini ermetici e all'impiego di speciali passacavi sigillanti, saranno risolte alcune criticità ambientali che potevano verificarsi in concomitanza di particolari condizioni atmosferiche o di bassa portata. Il progetto prevede poi la realizzazione di una rampa sul lato nord con pendenza inferiore al 6% per permettere il pieno accesso alla Casetta dell'Acqua anche alle persone con mobilità ridotta. La sicurezza e il decoro dell’area, che si estenderà su circa 250 mq, saranno assicurati da una netta separazione tra lo spazio pedonale e quello carrabile tramite appositi dissuasori e barriere metalliche. La nuova veste estetica trasformerà la piazza in un salotto urbano di pregio grazie a materiali di eccellenza come la pietra Piasentina e la quarzite Indiana, selezionati per la loro durabilità e capacità di integrarsi nel contesto architettonico esistente. I nuovi chiusini a riempimento risulteranno praticamente invisibili mentre le strutture già presenti – come le sedute metalliche e i quadri elettrici in acciaio Corten – saranno integrate e livellate alle nuove quote della piazza.

La programmazione dei lavori, che si concluderanno prima dell'avvio della stagione turistica, è stata pianificata per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. Al termine dell’intervento, il Gruppo Hera si occuperà inoltre del ripristino del manto stradale con l’asfaltatura della via che conduce al parcheggio limitrofo.