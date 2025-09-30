Rimini, straniero scarcerato e rimpatriato

Un cittadino di nazionalità tunisina, è stato rimpatriato come stabilito dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini. L'uomo, destinatario di una espulsione disposta dall'autorità giudiziaria, privo di titolo di soggiorno, era detenuto presso la casa circondariale di Rimini, dove stava scontando una pena detentiva per numerosi reati contro il patrimonio e la persona.

Gli operatori, accertate le esatte generalità ed acquisito il lasciapassare rilasciato dal Consolato della Tunisia, hanno richiesto e ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Bologna un decreto di espulsione, che è stato eseguito coattivamente. L'uomo è stato prelevato direttamente dal carcere e condotto presso la Frontiera aerea di Roma-Fiumicino è stato poi accompagnato immediatamente da personale qualificato fino al suo Paese d'origine. Su di lui è scattato il divieto di reingresso nello spazio Schengen per i prossimi dieci anni.