  
Indietro
menu
menu

reingresso negato per 10 anni

Rimini, straniero scarcerato e rimpatriato

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 30 Set 2025 13:29 ~ ultimo agg. 13:34
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un cittadino di nazionalità tunisina, è stato rimpatriato come stabilito dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini. L'uomo, destinatario di una espulsione disposta dall'autorità giudiziaria, privo di titolo di soggiorno, era detenuto presso la casa circondariale di Rimini, dove stava scontando una pena detentiva per numerosi reati contro il patrimonio e la persona.

Gli operatori, accertate le esatte generalità ed acquisito il lasciapassare rilasciato dal Consolato della Tunisia, hanno richiesto e ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Bologna un decreto di espulsione, che è stato eseguito coattivamente. L'uomo è stato prelevato direttamente dal carcere e condotto presso la Frontiera aerea di Roma-Fiumicino è stato poi accompagnato immediatamente da personale qualificato fino al suo Paese d'origine. Su di lui è scattato il divieto di reingresso nello spazio Schengen per i prossimi dieci anni.

Altre notizie
La proposta

Emergenza parcheggi: FdI chiede soluzioni definitive per residenti e turisti
di Redazione
lungomare
fino al 31 marzo 2026

Riccione, dal 1° ottobre scattano le misure antismog
di Redazione
controlli della polizia locale al capolinea del Metromare
Presidio intensificato

Spaccio alle fermate del Metromare: scatta la denuncia
di Redazione
L'ingresso della nuova stazione
troppi pochi agenti

Stazione. Uil Polizia: con l'apertura del sottopasso esploso problema sicurezza
di Redazione
Un'immagine del Tennis Club Viserba
Al Tennis Club Viserba

Prequalificazioni Ibi di 4a cat.: quarti per Bonetti, Gostoli e Cardinali
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO