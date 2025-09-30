Emergenza parcheggi: FdI chiede soluzioni definitive per residenti e turisti

"La carenza di parcheggi lungo la fascia mare è diventata un’emergenza che penalizza residenti e turisti, soprattutto nei mesi estivi e in occasione di fiere e congressi. Le trasformazioni del Parco del Mare hanno restituito spazi più belli e vivibili, ma senza adeguate alternative ai posti auto eliminati". Lo sostiene il direttivo comunale di Rimini di Fratelli d'Italia che ritiene che non siano sufficienti i parcheggi in programma, da Piazzale Fellini a Marvelli, fino a Viserba e San Martino in Riparotta. Il partito propone invece la realizzazione di "parcheggi riservati ai residenti lungo tutta la fascia mare; parcheggi multipiano ecologici a monte della ferrovia, con facciate verdi e pannelli solari, per migliaia di posti senza consumo di nuovo suolo; partenariati pubblico-privati con Fiera e operatori locali, per cofinanziare le nuove strutture; collegamenti efficienti con mare, centro e Fiera tramite navette frequenti, sottopassi pedonali/ciclabili ed estensione del Metromare."

Il direttivo di Fratelli d'Italia ammette che si tratti di soluzioni costose, ma le ritiene risolutive e con un ritorno economico e sociale per la città. Il primo intervento, suggerisce, potrebbe essere la realizzazione di un silos residenziale, a costo zero per il Comune, perché gli stalli sarebbero già assegnati ai residenti.

"Rimini - attacca il direttivo - non può più sacrificare la vivibilità di chi ci abita né la competitività turistica a causa di una gestione della sosta insufficiente. È il momento di investire in parcheggi moderni e sostenibili, restituendo serenità ai residenti, accessibilità ai turisti e nuovo slancio all’economia locale. La vivibilità non si misura solo con marciapiedi belli e piste ciclabili nuove, ma con la possibilità di arrivare, sostare e vivere la città senza stress. Rimini deve fare questo salto di qualità o resterà una città incompiuta.”