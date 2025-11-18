Luci in città e sulle dune in spiaggia: Rimini si accende per il Natale

Sabato 22 novembre Rimini si prepara ad ‘accendere’ la magia delle feste con l'evento "Il Sogno del Natale", che dà ufficialmente il via al cartellone di eventi "Rimini, il capodanno più lungo del mondo", che si protrae fino all'Epifania. L'illuminazione, diffusa e coordinata, si estenderà quest’anno per oltre 100 chilometri, toccando l'intera città, dal centro storico alla marina, da Miramare a Torre Pedrera, includendo il parco del mare nord, i borghi e il forese. L'evento inaugurale vedrò, intorno alle 17:15, l'arrivo della camminata "È per te" contro la violenza sulle donne in piazza Cavour che darà il via alle celebrazioni, unendo la magia del Natale a un potente messaggio sociale: l'accensione delle luci come gesto simbolico dedicato a tutte le donne vittime di violenza, trasformando la luce delle feste in un faro di speranza per il futuro.

A seguire, dopo gli interventi istituzionali, la piazza si animerà con uno spettacolo di giochi di luci e di forme, mentre nel frattempo la scena sarà popolata da artisti in costume. Il culmine intorno alle ore 18, quando il conto alla rovescia porterà all'accensione simultanea di 100 chilometri di luci sotto una pioggia di coriandoli sparati da otto cannoni, accompagnati da una speciale colonna sonora, dando ufficialmente il via alla stagione delle feste riminesi.

Piazza Cavour sarà così illuminata da un "cielo di luci aeree" impreziosito da lampadari scenografici e grandi installazioni luminose a terra, che faranno risplendere l'albero di Natale centrale, mentre l'ingresso alla città all'Arco d'Augusto sarà valorizzato da un imponente allestimento scenografico della Natività. In Piazza Tre Martiri arriva l'albero di Natale alto 18 metri, mentre la luce avvolgerà i monumenti e i luoghi simbolo della città. Ritorna la cascata luminosa sul grande Platano accanto al Teatro Galli, e le luci illumineranno le alberature in Piazza Malatesta e la scalinata dell'Arena Francesca da Rimini.

Sul litorale invece arriva "Un Mare d’Inverno". La duna sopraelevata si trasforma a partire dal 22 novembre in un suggestivo percorso luminoso dove trenta panchine sono collegate da un caldo filo di luci e originali installazioni artistiche. Lungo questo cammino, la duna ospita la mostra collettiva a cielo aperto curata da Mind Marea: Confine Marea. 28 sguardi sulle rive della contemporaneità, realizzata in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini e Innamorarsi in Riviera. Un percorso diffuso che si sviluppa per quasi 3 chilometri lungo la duna sopraelevata - dal il bagno 1 e il bagno 63 - e che raccoglie le opere di 28 artisti selezionati tra oltre cinquanta candidature, trasformando il litorale in un corridoio d’arte a cielo aperto dove fotografia, illustrazione e scrittura esplorano il tema del confine come soglia viva tra mare, città e immaginari contemporanei. La mostra resterà visitabile gratuitamente fino al 31 gennaio 2026.