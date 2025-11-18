causa maltempo
Ramo pericolante sull'alta tensione dei binari, intervengono i Vigili del Fuoco
In foto: L'intervento (@Vigili del Fuoco)
di Redazione
1 min
Mar 18 Nov 2025 12:23 ~ ultimo agg. 12:28
Il maltempo ha causato questa mattina a Bellaria Igea Marina una situazione a rischio. I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti stamattina per rimuovere e mettere in sicurezza un ramo che, dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione, rischiava di cadere sulla linea ferroviaria all’altezza di Bellaria Igea Marina.
