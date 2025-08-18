Rimini, quasi 500 le chiamate alla Polizia Locale in quattro giorni

Un ferragosto caratterizzato da un'intensa attività operativa per la Polizia Locale, con quasi 500 chiamate gestite dalla centrale radio operativa, nei 4 giorni compresi tra venerdì 14 e domenica 17. I dati ufficiali dell'attività svolta durante il fine settimana di ferragosto testimoniano un impegno costante delle divise comunali per garantire sicurezza, legalità sul territorio e risolvere situazioni di emergenza.

Nel dettaglio, l'attività della Polizia Locale ha registrato i seguenti numeri:

491 chiamate gestite dalla centrale radio operativa

38 incidenti stradali rilevati

4 servizi con quad in orario serale sull'arenile

10 servizi moto montati di primo intervento

16 presidi statici del territorio

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività antidegrado e al contrasto dello spaccio e della prostituzione su strada. Servizi che hanno portato a 11 verbalizzazioni per prostituzione. Sono state identificate 50 persone tra spiaggia, Parco del Mare e Piazzale Fellini, mentre 20 sono stati i controlli per contrastare il gioco delle tre campanelle. È stato inoltre redatto un verbale ex articolo 75 DPR 309/90 con segnalazione alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Otto le patenti ritirate di cui: 1 che riguarda la guida in stato di ebbrezza, con sanzione per un tasso alcolemico tra lo 0,8 e 1,5 g/l, e 7 che riguardano la guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 (g/l), violazione che costituisce solo un illecito amministrativo e non un reato..

Durante il weekend sono stati effettuati controlli su circa 30 attività commerciali per verifiche su ordinanza vetro/alcol dopo le ore 22 e occupazione di suolo pubblico. Tra queste 5 sono stati gli interventi relativi all'ordinanza ‘vetro ferragosto’, 3 violazioni dell'articolo 34/ter del regolamento pubblico esercizio per vendita di alcol in vetro dopo le 22. A a cui si aggiungono 17 accertamenti per occupazioni di suolo pubblico da verificare e 9 per pubblicità irregolare.

Tra le verbalizzazioni compaiono anche 3 eventi, sanzionati per mancanza di autorizzazione (art. 68 TULPS), 2 notizie di reato per estintore scaduto e 1 per ballo non autorizzato (art. 80 TULPS), oltre a 8 diffide per irregolarità negli orari esposti e nei prezzi.



Significativo anche il controllo del commercio abusivo con 2 verbali e relativi sequestri per commercio ambulante senza licenza, per un totale di 160 bottiglie d'acqua e 74 di birra. L'attività di soccorso ha visto 2 interventi in Piazzale Kennedy per perdita di coscienza e difficoltà respiratorie, oltre a un intervento di primo soccorso su persona priva di coscienza trovata in acqua. È stato inoltre contenuto un principio di incendio sulla SS16 con l'utilizzo degli estintori di bordo, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Arresto per spaccio di sostanze stupefacenti



Un uomo (classe ’86) è stato arrestato con ordine di custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in flagranza di reato. L'individuo era stato sorpreso alcuni giorni prima nella zona della stazione durante un tentativo di cessione di hashish a una coppia di ragazzi, con scambio di denaro. All'arrivo degli agenti, l'uomo aveva ingerito il resto della sostanza detenuta, rendendo necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Due giorni dopo le dimissioni ospedaliere, il 14 agosto, è scattato l'arresto con aggravamento delle misure cautelari, in quanto il soggetto aveva l'obbligo di firma. L'uomo, già fermato due volte nel mese di luglio per lo stesso reato, dovrà rimanere in carcere in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.