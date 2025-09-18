Rimini Medaglia d'Oro al Valore Civile: donato un video della consegna nel 1962

Questa mattina, nella Sala della Giunta di Palazzo Garampi, il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto dal signor Giancarlo Sormani la donazione di un estratto video di grande valore storico: un filmato girato il 1° settembre 1962 che documenta la cerimonia di conferimento della Medaglia d'Oro al Valore Civile alla Città di Rimini per il suo eroico contributo alla lotta di liberazione e per i gravi sacrifici subiti durante la Seconda guerra mondiale.

Il documento video, unico nel suo genere, rappresenta un frammento di un filmato più ampio andato perduto nel tempo, rendendo ancora più preziosa questa testimonianza della memoria collettiva riminese. Il montaggio di 1 minuto e 51 secondi immortala il momento solenne in cui l'allora Ministro dell'Interno Giuseppe Medici appone la prestigiosa onorificenza sul gonfalone cittadino, riconoscendo ufficialmente il coraggio e la resistenza dei riminesi durante gli anni più bui del conflitto mondiale.

L'opera è stata arricchita con fotografie storiche del 1944 di Angelo Moretti, già conservate presso la Biblioteca Gambalunga, e dal discorso del Senatore riminese Luigi Silvestrini, interpretato dalle voci del Gruppo Icaro, creando un racconto multimediale di grande impatto emotivo e documentario.

Il filmato andrà ad arricchire il repertorio video-fotografico della Biblioteca Gambalunga, dove verrà depositato e reso liberamente consultabile dai cittadini e dai ricercatori. L'acquisizione si inserisce nell'ampio progetto di digitalizzazione delle testimonianze sulla guerra, avviato dall'Amministrazione comunale oltre un anno fa, che mira a preservare e valorizzare la memoria storica cittadina dagli anni Sessanta in poi.

Il filmato sarà disponibile per la consultazione presso la Biblioteca Gambalunga, contribuendo ad arricchire il patrimonio documentario della città e offrendo alle future generazioni uno strumento prezioso per comprendere e non dimenticare le pagine più significative della storia riminese.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, insieme al Sindaco, la direttrice della Biblioteca Gambalunga Nadia Bizzocchi e l'Assessora alle Politiche per la pace e Cooperazione internazionale Francesca Mattei, che hanno avuto l'opportunità di visionare in anteprima questo prezioso documento.

La donazione assume particolare significato alla vigilia delle celebrazioni per il 81° anniversario della Liberazione di Rimini, che ricorre il 21 settembre, rafforzando il legame tra passato e presente e l'impegno dell'Amministrazione comunale nel preservare la memoria storica come valore fondante della comunità (qui il programma delle iniziative: https://www.comune.rimini.it/novita/notizie/81deg-anniversario-della-liberazione-di-rimini).

"Ringrazio il signor Sormani per questa donazione che rappresenta un mezzo fondamentale per non far dimenticare tutto questo a chi viene dopo di noi", ha dichiarato il Sindaco Sadegholvaad al termine della visione. "La memoria storica è un patrimonio che dobbiamo custodire e tramandare, soprattutto quando si tratta di testimonianze così significative per la nostra comunità."

"La guerra crea lacerazioni non solo architettoniche, ma anche relazionali – commenta l’Assessore Francesca Mattei - ed è importante raccontare testimonianze come questa e mantenere vivo il ricordo di un periodo drammatico ma fondamentale per la costruzione della nostra democrazia."