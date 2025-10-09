Rimini, interruzione della viabilità in via Orsoleto. Lavori sulla rete idrica

A partire dalle ore 7 di lunedì 13 ottobre per la durata presunta di una settimana, via Orsoleto verrà interrotta all’altezza dell’incrocio con via Longastrino per un intervento su una condotta idrica di primaria importanza per la distribuzione dell’acqua alla città. Hera è consapevole dei possibili disagi che l'interruzione potrà causare alla circolazione e ha predisposto misure per minimizzare l'impatto sul traffico locale. Sarà installata adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi. Il traffico sarà deviato sulle seguenti vie: Maiano, Manfroni, delle Cascine, San Giovenale e Popilia.

Miglioramento della rete senza interruzione del servizio

Si precisa che l'obiettivo di questo intervento è il rinnovo e il miglioramento significativo dell'impiantistica del sistema delle reti locali, garantendo una maggiore efficienza e affidabilità della fornitura idrica. L'Azienda assicura che l'intervento non prevede interruzioni del servizio idrico all'utenza. L'erogazione dell'acqua sarà mantenuta regolarmente durante tutta la durata dei lavori. Hera assicura che farà il possibile per contenere al minimo i tempi dei lavori, salvo imprevisti, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.