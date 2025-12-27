Rimini e la Romagna in festa per l'arrivo del 2026: tutti gli appuntamenti

Maratona di eventi a Rimini per il Capodanno in arrivo. Per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 la città si trasforma in una pista da ballo con dj-set e spettacoli: in piazzale Kennedy l’edizione speciale della Liscio street parade che trasformerà il Belvedere affacciato sul mare in una grande balera a cielo aperto con protagoniste tre Orchestre dai giovani ai ‘big’ con Santa Balera, Alluvionati del Liscio e la rockstar del liscio Roberta Cappelletti. Tra le varie iniziative, la Rimini Electrique al Museo della Città e la musica pop in versione acustica che risuonerà fra i mosaici della Domus del chirurgo, completeranno un capodanno a ritmo di musica. In cineteca, alla Gambalunga, Rimini rende poi omaggio al fotografo Marco Pesaresi con la proiezione del documentario "Il granchio nudo”

Tutti i luoghi di cultura della città, Teatro Galli, Domus, Palazzi d’arte e Museo della città, Palazzo del Fulgor e cortile della Biblioteca saranno aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 2 di notte. E anche il 1° gennaio sarà nel segno della cultura: alle 17.30 il Teatro Galli di Rimini inaugura il nuovo anno con l’ Aida di Giuseppe Verdi, proposta in forma integrale e con un cast internazionale. L’opera sarà in replica sabato 3 gennaio.

Ma gli eventi in programma anche nelle altre località del territorio sono numerosi: Radio show e dj-set diffuso anche a Cattolica, dove l’atmosfera luminosa del Bosco di Luce farà da scenografia a un Capodanno che partirà già alle 17 per poi protrarsi fino alle 2. Riccione accende il suo Capodanno già il 30 dicembre con il concerto dei The Kolors, preludio alla lunga notte del 31 in piazzale Ceccarini. A Misano Adriatico spazio al “Capodanno sul ghiaccio” in piazza Repubblica, Pennabilli propone un Capodanno dal sapore tradizionale, con la piazza illuminata dal Grande Braciere, mentre a Verucchio la festa si anima con la musica di Filippo Malatesta e un dj set revival anni ’80/2000. Il Capodanno dei Bambini, presso il Punto Spettacolo del Christmas Space in Piazza Matteotti, sarà invece l’evento dedicato ai piccoli a Bellaria Igea-Marina.