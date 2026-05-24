In consiglio comunale
Rimini Check, voto unanime sulla proposta del consigliere De Sio
In foto: Luca De Sio
di Redazione
1 min
Dopo il via libera all'unanimità alla sua proposta di delibera "Rimini Check", il consigliere del Gruppo Misto Luca De Sio rivolge un ringraziamento ai colleghi per il sostegno. L'iniziativa impegna l’Amministrazione ad avviare un percorso di analisi sull'impatto generazionale, familiare, produttivo e su persone con disabilità, delle politiche comunali.
"Il Consiglio - commenta De Sio - ha fatto una richiesta chiara alla Giunta che certamente saprà coglierla nel prossimo futuro; confidando nell’apporto di tutte le associazioni di categoria interessate e che dovranno all’uopo essere coinvolte."
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