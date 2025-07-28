  
Indietro
menu
menu

il 2 agosto galà al Galli

Rimini a passi di danza. Giovani allievi a scuola di maestri internazionali

In foto: alcuni dei maestri
alcuni dei maestri
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 28 Lug 2025 08:54 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
In collaborazione con il Comune di Rimini dal 29 luglio al 2 agosto, il Teatro Galli ospiterà la 4a edizione dello Stage "Rimini a passi di danza" che riunirà allievi provenienti da Italia e dall'estero. Le classi saranno presiedute da maestri eccezionali: Caterina Mantovani dell'Accademia di balletto dell'Opera di Vienna, Francesco Frola, Direttore artistico del Balletto di Parma, Matteo Zamperin, coreografo e ballerino e Mattia Del Vecchio, ballerino e docente .

Tutti i partecipanti danzeranno sul palco del Teatro Galli, nel Galà del 2 agosto alle 18 con coreografie e classi dimostrative preparate durante lo stage dai Maestri ospiti. Per il Galà finale l'ingresso sarà gratuito su invito. Tra gli ospiti della serata ci saranno: dal Dutch National Ballet Amsterdam Arianna Maldini. Jan Špunda, Scuola di balletto dell' Opera Nazionale di Bucarest "Studioul de balet".
Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO