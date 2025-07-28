Rimini a passi di danza. Giovani allievi a scuola di maestri internazionali

In collaborazione con il Comune di Rimini dal 29 luglio al 2 agosto, il Teatro Galli ospiterà la 4a edizione dello Stage "Rimini a passi di danza" che riunirà allievi provenienti da Italia e dall'estero. Le classi saranno presiedute da maestri eccezionali: Caterina Mantovani dell'Accademia di balletto dell'Opera di Vienna, Francesco Frola, Direttore artistico del Balletto di Parma, Matteo Zamperin, coreografo e ballerino e Mattia Del Vecchio, ballerino e docente .



Tutti i partecipanti danzeranno sul palco del Teatro Galli, nel Galà del 2 agosto alle 18 con coreografie e classi dimostrative preparate durante lo stage dai Maestri ospiti. Per il Galà finale l'ingresso sarà gratuito su invito. Tra gli ospiti della serata ci saranno: dal Dutch National Ballet Amsterdam Arianna Maldini. Jan Špunda, Scuola di balletto dell' Opera Nazionale di Bucarest "Studioul de balet".