Riforma della giustizia. In CGIL un incontro per illustrare le ragioni del No

Il Partito Democratico di Rimini apre la campagna referendaria contro la riforma della giustizia con un incontro pubblico in programma lunedì 26 gennaio alle ore 21 nella sede Cgil di via Caduti di Marzabotto. L’iniziativa, dal titolo “Riforma della giustizia, le ragioni del No”, vedrà presenti il presidente di Anpi Andrea Caputo, la segretaria della Cgil Francesca Lilla Parco, per il PD il segretario comunale Giacomo Gnoli, Stefania Urbinati, la vice segretaria regionale Emma Petitti, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando e il magistrato Daniele Paci. A moderare sarà l’avvocato Maurizio Ghinelli.

Nel corso dell’iniziativa verranno illustrate le ragioni del No a "una riforma ritenuta inutile per i cittadini e inefficace per il funzionamento della giustizia. Secondo i promotori, il provvedimento non accelera i processi, non interviene sulla carenza di personale, non affronta il sovraffollamento carcerario – dove si registra un numero record di suicidi – e non tocca i nodi strutturali che ostacolano l’efficienza del sistema. La riforma viene inoltre interpretata come uno strumento utile non al Paese, ma a chi governa, con l’obiettivo di ridurre i controlli e indebolire l’autonomia della magistratura. Viene ricordata, in questo senso, la posizione espressa dalla presidente del Consiglio dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, indicata come esempio di una volontà di limitare gli organi di garanzia".

Sono invitati anche i partiti che hanno contrastato la legge Nordio, il comitato referendario dell’Anm e i promotori della raccolta firme.

Il Comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale”, presieduto da Giovanni Bachelet, riunisce numerose realtà associative tra cui Cgil, Anpi, Acli, Arci, Auser, Libera, Legambiente, Giuristi Democratici, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Rete degli Studenti Medi, Udu e Rete #NOBAVAGLIO.