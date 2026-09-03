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sul lungomare di Rimini

Molesta commerciante e aggredisce carabinieri. Arrestato 27enne

di
Redazione
   
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Molestava un commerciante sul lungomare di Rimini il 27enne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto. I militari sono stati chiamati perchè il ragazzo, di origine marocchina, senza fissa dimora, teneva condotte intimidatorie nei confronti del gestore. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno dovuto gestire gli atteggiamenti violenti del 27enne, che ha cominciato ad insultarli e ha provato ad aggredirli. Dopo averlo bloccato e garantito che nessuno si facesse male i carabinieri lo hanno arrestato, con l'accusa di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. E' stato portato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima. 

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