Nasce a Rimini la prima agenzia italiana full service per hotel indipendenti
Nasce a Rimini la prima agenzia italiana full service per hotel indipendenti: una nuova realtà pensata per offrire agli albergatori, all’interno di un unico progetto, tutto ciò che serve per posizionarsi sul mercato, raggiungere il cliente giusto e aumentare le performance della propria struttura.
A dare vita al progetto è l’operazione che vede Brandnamic Unlimited, mul
L’accordo è stato presentato ufficialmente giovedì 3 settembre al Savoia Hotel Rimini, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Gian Marco Montanari, CEO di Albergatore Pro, Filippo Bonucci, Aldo Saporetti e Sandra Lucchi, fondatori di Èdita, En
Il cuore dell’operazione è il concetto di full service per hotel indipendenti. Un modello che punta a superare la frammentazione con cui gli albergatori sono costretti a confrontarsi ogni giorno. Oggi un hotel indipendente può avere un consulente che definisce la strategia, un’altra società che realizza il sito, un’agenzia che gestisce le campagne pubblicitarie e altri fornitori per software, CRM e strumenti digitali. Il risultato è che strategia ed esecuzione rischiano di viaggiare su binari differenti.
"L’acquisizione di Èdita rappresenta un investimento strategico per consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia e rafforzare il nostro ecosistema di soluzioni software Marketing Tech dedicate all’hospitality. Abbiamo individuato in Èdita un partner con competenze solide, una profonda conoscenza del mercato e una visione condivisa sull’evoluzione digitale del settore alberghiero", dichiara Michael Oberhofer, CEO di Brandnamic Unlimited.
“Entrare a far parte del progetto Brandnamic Unlimited