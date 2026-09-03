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AUMENTARE LE PERFORMANCE

Nasce a Rimini la prima agenzia italiana full service per hotel indipendenti

In foto: Da sinistra, Filippo Bonucci, Daniele Sarti, Gian Marco Montanari, Enrico Pozzi, Hannes Grasser, Matthias Prader
Da sinistra, Filippo Bonucci, Daniele Sarti, Gian Marco Montanari, Enrico Pozzi, Hannes Grasser, Matthias Prader
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Nasce a Rimini la prima agenzia italiana full service per hotel indipendenti: una nuova realtà pensata per offrire agli albergatori, all’interno di un unico progetto, tutto ciò che serve per posizionarsi sul mercato, raggiungere il cliente giusto e aumentare le performance della propria struttura.

A dare vita al progetto è l’operazione che vede Brandnamic Unlimitedmultinazionale specializzata in soluzioni software e Marketing Tech per l’ospitalità, acquisire il 60% della riminese Èdita, azienda specializzata in soluzioni di web marketing e comunicazione, software e digital per il settore alberghiero e aziendale. La nuova compagine societaria sarà composta da Brandnamic Unlimited con il 60%, Albergatore Pro con il 30% ed Ellepì Solution con il 10%. La guida operativa sarà affidata a Enrico Pozzi, nominato Amministratore Delegato di Èdita. 

L’accordo è stato presentato ufficialmente giovedì 3 settembre al Savoia Hotel Rimini, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Gian Marco Montanari, CEO di Albergatore Pro, Filippo BonucciAldo Saporetti e Sandra Lucchi, fondatori di Èdita, Enrico Pozzi, nuovo Amministratore Delegato di Èdita, Hannes Gasser, CRO di Brandnamic, e Matthias Prader, CFO di Brandnamic. 

Il cuore dell’operazione è il concetto di full service per hotel indipendenti. Un modello che punta a superare la frammentazione con cui gli albergatori sono costretti a confrontarsi ogni giorno. Oggi un hotel indipendente può avere un consulente che definisce la strategia, un’altra società che realizza il sito, un’agenzia che gestisce le campagne pubblicitarie e altri fornitori per software, CRM e strumenti digitali. Il risultato è che strategia ed esecuzione rischiano di viaggiare su binari differenti

"L’acquisizione di Èdita rappresenta un investimento strategico per consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia e rafforzare il nostro ecosistema di soluzioni software Marketing Tech dedicate all’hospitality. Abbiamo individuato in Èdita un partner con competenze solide, una profonda conoscenza del mercato e una visione condivisa sull’evoluzione digitale del settore alberghiero", dichiara Michael Oberhofer, CEO di Brandnamic Unlimited. 

“Entrare a far parte del progetto Brandnamic Unlimited significa poter sviluppare ulteriormente il potenziale di Èdita all’interno di un gruppo europeo con una visione su larga scale e  di lungo periodo. Insieme potremo unire esperienza, tecnologia e conoscenza del mercato per offrire nuove opportunità agli operatori dell’hospitality italiana" conclude Enrico Pozzi, Amministratore Delegato di Èdita. 

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